लोटे एमआयडीसीतील तो जीवघेणा प्रकल्प बंद केला नाही तर जनआंदोलन उभारू, शिवसेनेचा आक्रमक इशारा

सामना ऑनलाईन
|

इटलीतील नागरिकांसाठी जीवघेणी ठरलेली मिटेनी पीएएफएस उत्पादन रत्नागिरीच्या लोटे एमआयडीसीत होत असल्याचे उघडकीस आल्यानंतर रत्नागिरी जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने या लक्ष्मी ऑर्गेनिक कंपनी विरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. आज रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देत ही कंपनी तात्काळ बंद करा अन्यथा जनआंदोलन उभे करू, असा इशारा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) जिल्हाप्रमुख दत्ताजी कदम यांनी दिला आहे.

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने आज जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात इटली सारख्या देशाने बंदी आणलेला प्रकल्प लोटे एमआयडीसी मध्ये सुरू करण्यात आला आहे. फोरएव्हर केमिकल म्हणून ओळख असलेली रसायने कंपनीत तयार केली जात होती. ही रसायने मानवी शरीरात आणि पर्यावरणात बराच काळ टिकून रहातात.त्यातूनच विविध आजार होत असतात म्हणून इटली सरकारने या कंपनीवर बंदी आणली आहे. शिवसेनेने निवेदनात पुढे असे म्हटले आहे की, मिटेनी एसपीए या रासायनिक कंपनीची यंत्रसामुग्री लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़च्या विवा लाईफ सायन्सेस या उपकंपनीने खरेदी करून रत्नागिरी जिल्ह्यातील लोटे एमआयडीसीत वापरात आणली आहेत असे नमूद करताना हा प्रकल्प रत्नागिरी जिल्ह्यात सुरू कसा झाला याबाबत शिवसेनेने चिंता व्यक्त केली आहे. हा प्रकल्प प्रदुषणकारी असून तो तात्काळ बंद करावा, अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे. यावेळी शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख दत्ताजी कदम, चिपळूण तालुकाप्रमुख बळीराम गुजर, रत्नागिरी उपतालुकाप्रमुख विजय देसाई, विभागप्रमुख सुभाष रहाटे, मयुरेश्वर पाटील, दिलावर गोदड,नगरसेविका फौजिया मुजावर, माजी नगरसेवक सलील डाफळे,रशिदा गोदड उपस्थित होते.

यावेळी शिवसेना जिल्हाप्रमुख दत्ताजी कदम यांनी सांगितले की, इटली सरकारने बंदी घातलेला प्रकल्प लोटे एमआयडीसीत सुरू करण्यात आला आहे. प्रदुषणकारी प्रकल्प हे कोकणात आणून त्याचावर प्रयोग केले जातात.हा जीवघेणा प्रकल्प असून तो तातडीने बंद करा. अन्यथा आम्ही जनआंदोलन करू असा इशारा त्यांनी दिला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

जपानच्या बेडकामध्ये सापडला कर्करोग विरोधी जीवाणू, एक डोसही पुरेसा

Latur News – गुढ आवाजाने कलांडी हादरली, ग्रामस्थांमध्ये पसरले भीतीचे वातावरण

ऊसतोडणी हार्वेस्टरमध्ये अडकून शेतकऱ्याचा मृत्यू, उसाच्या फडात पोलीस आल्यानंतर झाला उलगडा

Hyderabad Crime – पतीने अंगावर पेट्रोल टाकून पत्नीला जीवंत जाळले, आईला वाचवायला आलेल्या मुलीलाही आगीत ढकलले

धावत्या कारमध्ये आयटी मॅनेजरवर सामूहिक बलात्कार, उदयपूरमध्ये कंपनीच्या CEOसह तिघांना अटक

कंपनी विकल्यानंतर अमेरिकन सीईओने कर्मचाऱ्यांना वाटले 2 हजार कोटी रुपये, सोशल मीडियावर मालकावर कौतुकाचा वर्षाव

हिंदुस्थानींना रशियन दारूचे वेड, 10 महिन्यांत 520 टन व्हिस्की, जिन आणि वोडका रिचवला

मनावरचा ताण हलका करण्यासाठी डान्स थेरपी आहे सर्वात उत्तम, जाणून घ्या

केसांच्या उत्तम आरोग्यासाठी हे फूल वरदानापेक्षा कमी नाही, जाणून घ्या