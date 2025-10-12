अन्यायाला गाडायला ठाण्यात शिवसेना आणि मनसेचा संयुक्त धडक मोर्चा

सामना ऑनलाईन
|

ठाणे महानगरपालिकेच्या गलथान कारभाराचा जाब विचारण्यासाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि मनसेचा संयुक्त मोर्चा निघणार आहे. या मोर्चाला ठाणेकरांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित रहावे असे आवाहन करण्यात येत आहे.

विद्यमाने ठाणे महानगरपालिकेच्या गलथान कारभाराचा जाब विचारण्यासाठी ठाणेकर नागरिकांच्या वतीने शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि मनसे यांचा संयुक्त मोर्चा गडकरी रंगायतन ते ठाणे महानगरपालिका दरम्यान सोमवारी दुपारी 3:00 वाजता आयोजित करण्यात आला आहे.

महामोर्चाचा मार्ग

गडकरी रंगायतन ते साईकृपा हॉटेल-उजवीकडे न्यू इंग्लिश स्कूल डावीकडे मढवी यांच्या बंगल्या वरून उजवीकडे घंटाळी नाका-साईबाबा मंदिर-तीन पेट्रोल पंप-आराधना टॉकीज-रायगड गल्ली-चंदनवाडी शाखा ते ठाणे महानगरपालिका मुख्यालय. असं असणार आहे. या मोर्चासाठी सर्व ठाणेकरांनी उपस्थित रहावे असे आवाहन करण्यात आले आहे.

