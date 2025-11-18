कळवा, मुंब्रा, दिवा कचऱ्यात; शिवसेनेचे दिव्यात आंदोलन

सामना ऑनलाईन
|

गेल्या चार दिवसांपासून कळवा, मुंब्रा आणि दिव्यातला कचरा उचलला गेला नसल्याने जागोजागी कचऱ्याचे ढीग लागले आहेत. त्यामुळे शहरात सर्वत्र दुर्गंधी पसरली असल्याने रोगराई वाढली आहे. पालिकेचे स्वतःचे डम्पिंग ग्राऊंड नसल्याचे कारण पुढे करीत ठेकेदारांकडून कचरा उचलला जात नसल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.

दिवा गावातील प्रत्येक चौकाचौकात कचराकोंडी झाली आहे. कचरा साचल्याने भटक्या कुत्र्यांसह उंदरांचा प्रादुर्भाव वाढल्याने दुर्गंधीसहित रोगराई वाढली आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने आक्रमक पवित्रा घेत आज ठाणे पालिकेच्या बेफिकीर कारभाराविरोधात आंदोलन छेडले. कचरा उचलला गेला नाही तर आम्ही टॅक्स भरणार नाही असा इशारा यावेळी शिवसैनिकांनी दिला. कळवा प्रभाग समितीचे उपायुक्त सचिन सांगळे व सहाय्यक आयुक्त ललिता जाधव यांना निवेदन देण्यात आले.

यावेळी दिवा शहरप्रमुख सचिन पाटील, विधानसभा प्रमुख अॅड. रोहिदास मुंडे, विधानसभा संघटक योगिता नाईक, शहर संघटक ज्योती पाटील, प्रियंका सावंत, स्मिता जाधव, युवा अधिकारी सुयोग राणे, विभागप्रमुख हेमंत नाईक, रवी रसाळ, योगेश निकम, शंकर राणे, शशिकांत कदम, राजेंद्र शिरसेकर, तेजस पोफळे, उमेश भाणसे, संतोष कदम, अनिल पवार, विलास उतेकर, नितीन सावंत, संजय डोंगरे, सुनील मेटकर, जितेंद्र यादव आदी उपस्थित होते.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मांडवा बंदर बनले डेंझर झोन, जेट्टीवरील पिलरचे काँक्रीट निखळले; सळया उघड्या, प्रवासी, पर्यटकांची सुरक्षा ऐरणीवर

नवी मुंबई मेट्रोची कोटीच्या कोटी उड्डाणे

सोशल मीडियावर गोव्याला नापसंती! प्रत्यक्षात मात्र पर्यटकांचा आलेख चढाच

शहापूरमध्ये नऊ हजार घरकुलांचे हप्ते लटकले, रोजगारांच्या शोधात लाभार्थ्यांचे स्थलांतर

बिबट्यांच्या नसबंदीला राज्य सरकारकडून परवानगी, जेरबंद करण्यासाठी AI चा वापर होणार

गांगुली ईडन गार्डन्सच्या खेळपट्टीवर उखडला, गौतम गंभीरला दिला स्पष्ट संदेश

Photo – शिवसेनाप्रमुखांच्या स्मृतिदिनानिमित्त विविध उपक्रमांचे आयोजन

गुरप्रीतचे सुवर्ण हुकले!

संगमेश्वर-सोनवी पुलावर काँक्रीट मिक्सर बंद पडल्याने वाहतूक कोंडी