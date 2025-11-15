शिवसेनेकडून नगराध्यक्षपदासाठी राजू देवळेकर यांच्यासह नगरसेवक पदासाठी 12 जणांचे अर्ज दाखल

सामना ऑनलाईन
|

चिपळूण नगर परिषदेच्या निवडणुकीसाठी शिवसेनेकडून (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) शनिवारी नगराध्यक्षपदासाठी राजेश उर्फ राजू देवळेकर यांच्यासह नगरसेवक पदासाठी १२ उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज भरले. शिवसेना नेते आमदार भास्कर जाधव यांच्या सुकन्या कांचन सुमित शिंदे यांनी आपला उमेदवारी अर्ज भरला.

शिवसेनेकडून नगरसेवक पदासाठी १२ उमेदवारांनी अर्ज भरले. त्यामध्ये संकेत शिंदे, कांचन शिंदे, शैलेश टाकळे, सपना पवार, निकेत हरवंदे, संजय गोताड, सानिका टाकळे, राहुल लोटेकर, गणेश फके, मिथिलेश नरळकर, मोहन मिरगल आणि अजय भालेकर यांचा समावेश आहे. यावेळी शिवसेना नेते आमदार भास्कर जाधव, तालुकाप्रमुख बळीराम गुजर, क्षेत्रप्रमुख बाळा कदम, भय्या कदम आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून रमेश कदम यांनी आणि कॉंग्रेसकडून लियाकत शहा यांनीही नगराध्यक्ष पदासाठी उमेदवारी अर्ज भरले आहेत.

नगराध्यक्षपदासाठी आज तीन उमेदवार इच्छुक आहेत. ते तिघेही आज इथे उपस्थित आहेत. तिघांपैकी महाविकास आघाडीचा एक उमेदवार निश्चित करण्यासाठी आम्हाला फार कष्ट घ्यावे लागणार नाहीत.
– भास्कर जाधव, शिवसेना नेते, आमदार

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

रत्नागिरीत 8 वाहनचालकांना 7 हजाराचा दंड; निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांची गस्त सुरु

भायखळ्यात इमारतीच्या पायाभरणी दरम्यान अपघात, दोन मजुरांचा मृत्यू

Delhi Bomb Blast – दिल्ली बॉम्ब स्फोटानंतर तपासाला वेग, 200 संशयित डॉक्टर NIA च्या रडारवर

जालन्यात बिबट्याची दहशत; गोठ्यात घुसून बिबट्याचा गायीवर हल्ला, गायीचा मृत्यू

Sangameshwar News – सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात ताडोबाची चंदा वाघीण दाखल

हरमनप्रीत कौर म्हणते; वर्ल्डकप विजयानंतर आयुष्यच बदलून गेलं, तो शेवटचा चेंडू…

मुजफ्परपुरमध्ये हृदयद्रावक घटना! एकाच कुटुंबातील पाच जणांचा होरपळून मृत्यू तर चार जण गंभीर

अख्खा देश जरी भाजपला मिळाला तरी त्यांचा जीव मुंबई महापालिकेतच अडकलाय, भास्कर जाधव यांची टीका

रांचीमध्ये दुर्देवी घटना! हटिया धरणात न्यायाधीशांच्या दोन अंगरक्षकांसह तिघांचा बुडून मृत्यू तर एक जण बेपत्ता