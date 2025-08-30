युक्रेनियन संसदेच्या माजी सभापतींची अज्ञातांकडून गोळ्या घालून हत्या; हा आमच्या स्वातंत्र्यावर हल्ला, झेलेन्स्की यांचं वक्तव्य

युक्रेनच्या राजकारणात खळबळ माजवणारी एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. युक्रेनचे माजी संसद सभापती अँड्री पारुबी यांची ल्विव्ह शहरात अज्ञात हल्लेखोरांनी गोळ्या घालून हत्या केली आहे. ही घटना शुक्रवारी रात्री घडली असून, यामुळे देशभरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
स्थानिक वृत्तानुसार, अँड्री पारुबी हे ल्विव्ह शहरात एका खासगी कार्यक्रमातून परतत असताना त्यांच्यावर अज्ञात हल्लेखोरांनी गोळीबार केला. हल्लेखोरांनी त्यांच्या गाडीवर अंदाधुंद गोळ्या झाडल्या, ज्यामुळे पारुबी गंभीर जखमी झाले. त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, परंतु डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. या हल्ल्यात त्यांच्यासोबत असलेले दोन अंगरक्षकही जखमी झाले असून, त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
अँड्री पारुबी हे युक्रेनच्या राजकारणातील एक प्रमुख व्यक्तिमत्त्व होते. त्यांनी २०१६ ते २०१९ या कालावधीत युक्रेनच्या संसदेचे सभापती म्हणून काम पाहिले. २०१४ च्या युक्रेन क्रांतीदरम्यान त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संरक्षण समितीचे नेतृत्वही केले होते. त्यांचा युक्रेनच्या स्वातंत्र्य आणि प्रादेशिक एकतेच्या लढाईत मोठा वाटा होता. या हत्येमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, युक्रेनमधील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर या हल्ल्याला रशिया-युक्रेन संघर्षाशी जोडले जाण्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तवली आहे.
पारुबी यांच्या हत्येनंतर युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्होलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त केला आहे. “अँड्री पारुबी हे युक्रेनच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणारे खरे देशभक्त होते. त्यांची हत्या ही आमच्या देशाच्या मूल्यांवर आणि स्वातंत्र्यावर हल्ला आहे,” असे झेलेन्स्की यांनी म्हटले आहे. युक्रेनच्या संसदेनेही या घटनेचा तीव्र निषेध केला असून, पारुबी यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. सामान्य नागरिकांमध्येही या घटनेमुळे संताप आणि शोक व्यक्त होत आहे.