क्रिकेटपटू श्रेयस अय्यरच्या प्रकृतीत सुधारणा, रुग्णालयातून मिळाला डिस्चार्ज

सामना ऑनलाईन
|

हिंदुस्थानचा स्टार खेळाडू आणि उपकर्णधार श्रेयस अय्यर याला ऑस्ट्रेलियातील रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. बीसीसीआयच्या मेडिकल टीमने त्याची भेट घेत याबाबत माहिती दिली आहे.

ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध तिसऱ्या वनडे लढतीत श्रेयस अय्यर जायबंदी झाला होता. त्याच्यावर ऑस्ट्रेलियातील रुग्णालयात तीन दिवस अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू होते.

नेमके झाले काय होते

ऑस्ट्रेलियाच्या डावातील 34 वे षटक हर्षित राणा टाकत होता. या षटकातील चौथ्या चेंडूवर अॅलेक्स कॅरी याने एक मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र चेंडूने बॅटची कड घेतली आणि उंच उडाला. याचवेळी बॅकवर्ड पॉइंटच्या मागून धावत आलेल्या श्रेयस अय्यर याने सूर मारून झेल पकडला. हा झेल घेताना तो पोटावर आदळला. यामुळे त्याला दुखापत झाली. तीव्र वेदनेने तो कळवळू लागला. अय्यरने झेल घेतल्याने कॅरी 24 धावांवर बाद झाला. पण त्यानंतर अय्यरलाही मैदान सोडावे लागले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

100 टक्के साक्षरतेनंतर केरळच्या शिरपेचात मानाचा आणखी एक तुरा, अति-दारिद्र्यातून मुक्त होणारं देशातील पहिलं राज्य बनलं

Satyacha Morcha Live Update – राज ठाकरे मोर्चासाठी रवाना, दादर-चर्चगेट लोकलने प्रवास

IND W vs SA W Final – पावसामुळे अंतिम सामना रद्द झाल्यास वर्ल्डकप कोण उंचावणार? जाणून घ्या नियम…

पोलीस अन् तस्करांमध्ये चकमक सुरू असताना चुकून गोळी लागली, हिंदुस्थानी तरुणाचा सौदीमध्ये दुर्दैवी मृत्यू

Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 1 नोव्हेंबर 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

आज मतचोरीविरोधात धडकणार सत्याचा महामोर्चा! असत्याविरोधात उतरणार… निवडणूक आयोगाला दणका देणार

शेतकऱ्यांना झुलवण्याचा खेळ बंद करा! तत्काळ कर्जमुक्त करा!! उद्धव ठाकरे यांनी ठणकावले

नगरपालिका निवडणुकांची घोषणा पुढील आठवड्यात, 15 ते 20 जानेवारीदरम्यान मुंबईसह सर्व महापालिकांसाठी मतदान

एल्फिन्स्टन पुलाच्या पाडकामासाठी रेल्वेचा 78 दिवसांचा ‘ब्लॉक’! रात्री घरी परतणाऱ्या प्रवाशांचे हाल होणार