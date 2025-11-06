चांदी दोन दिवसांत 3500 रुपयांनी घसरली

सामना ऑनलाईन
|

सोने आणि चांदीच्या दरात घसरण सुरू आहे. चांदी दोन दिवसांत 3500 रुपयांनी घसरली आहे. चांदी सध्या 1 लाख 50 हजार 900 रुपये प्रति किलो विकली जात आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून सणासुदीचे दिवस, गुंतवणूकदारांची वाढती मागणी आणि जागतिक बाजारात अस्थिरता यामुळे सोने व चांदीच्या दरात सातत्याने वाढ होत होती, परंतु आता डॉलरची मजबुती, महागाईची शक्यता आणि गुंतवणूकदारांनी शेअर बाजारातून नफेखोरी सुरू केल्यामुळे सोने व चांदीच्या दरात घसरण सुरू झाली आहे. आगामी काळात जगात अशांततेची परिस्थिती निर्माण झाली तरच सोने आणि चांदीच्या दरात वाढ होऊ शकते, अन्यथा सोने आणि चांदी आणखी स्वस्त होऊ शकते, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. मुंबईत 24 पॅरेट सोने 1 लाख 22 हजार 450 रुपये प्रति तोळा, तर 22 पॅरेट सोने 1 लाख 12 हजार 240 रुपये प्रति तोळा विकले जात आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

हे खूप भयानक आहे! राहुल गांधी यांच्या गौप्यस्फोटानंतर ब्राझिलियन मॉडेलची पहिली प्रतिक्रिया, फोटोबाबतही केला खुलासा

भाजपकडून आचारसंहितेचे उल्लंघन; काँग्रेसने केली तक्रार दाखल

थंडीत मधुमेहींनी काय खबरदारी घ्यायला हवी, वाचा

देश विदेश – भाजी विक्रेत्याला 11 कोटींची लॉटरी

शटडाऊनमुळे 1 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान, अमेरिकेच्या इतिहासात सर्वात मोठा बंद

अमिताभ बच्चन यांनी 12 कोटींना विकले दोन फ्लॅट

प्रदूषणाने गाठली धोक्याची पातळी; दिल्ली, एनआरसी रेड झोनमध्ये

रात्री दात घासण्याचे अगणित फायदे, वाचा सविस्तर

रंगारेड्डी बनला देशातील सर्वात श्रीमंत जिल्हा, अहमदाबाद, बंगळुरूला मागे टाकून मारली बाजी