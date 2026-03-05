Sindhudurg News – मालवाहतूक करणाऱ्या छोट्या टग बोटीची M2M रो-रो बोटीला धडक; सेवा विस्कळीत

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
विजयदुर्ग दरम्यान सुरू झालेल्या एम-टू-एम रो-रो जलवाहतूक सेवेवर अचानक अडथळा निर्माण झाला आहे. मालवाहतूक करणाऱ्या छोट्या टग बोटीची एम-टू-एम रो-रो बोटीला धडक लागल्याने बोटीला चार ठिकाणी होल पडल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आज (5 मार्च 2026) मुंबईच्या दिशेने मार्गक्रमण करणार असलेली ही प्रवासी बोट विजयदुर्ग बंदरातच दुरुस्तीच्या कामासाठी थांबवण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी दुपारी बाराच्या सुमारास एम टू एम प्रिन्स जहाज २० प्रवासी आणि ७ वाहनांना घेऊन  मुंबईच्या दिशेने जात असताना मालवाहतूक करणाऱ्या छोट्या टग बोटीची एम-टू-एम रो-रो बोटीला धडक लागली. त्यामुळे रो-रो बोटीला चार ठिकाणी होल पडले आहेत. त्यामुळे मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या या रो-रो बोटीचा प्रवास विजयदुर्ग बंदरातच संपुष्टात आला. यामुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली. प्रवाशांना व बोटीतील कर्मचाऱ्यांना देवगडमध्ये जाऊन खासगी बससेचा आधार घेत मुंबई गाठावी लागली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मध्य रेल्वेवर फुकट्या प्रवाशांची डोकेदुखी; वर्षभरात 16 लाख प्रवाशांकडून 1.31 कोटींचा दंड वसूल

विभक्त पत्नीच्या पोटगीसाठी थेट पतीच्या पगाराला कात्री; सुप्रीम कोर्टाने कंपनी मालकाला दिले आदेश

Central Railway Block – मध्य रेल्वेवर ठाकुर्ली आणि कल्याण विशेष रात्रीकालीन ब्लॉक, रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम

रत्नागिरीच्या सुरेश भातडे याची ‘महाराष्ट्र श्री’ स्पर्धेत रौप्य पदकावर मोहोर, राष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्राचे नेतृत्व करणार

पुणे बाजार समितीत तोलाईमध्ये लाखोंचा झोल, तोलाईची सर्व माहिती गायब; बाजार समितीला पाच टक्के कमिशन

Ratnagiri News – आयना का बायना घेतल्याशिवाय जाईना! बालगोपाळ मोबाईलची चौकट तोडून जपताहेत परंपरा

Mumbai High court

फी न भरल्यामुळे विद्यार्थिनीला शाळेतून काढणे ‘शिक्षण हक्क कायद्याचे’ उल्लंघन; हायकोर्टाचा सीबीएसई शाळेला दणका

7/11 बॉम्बस्फोटातून निर्दोष सुटला, मात्र ‘सिमी’ कनेक्शनमुळे शिक्षा कायम; सिद्दीकीला न्यायालयाचा दणका

लिफ्टच्या बहाण्याने कारमध्ये बसवलं, मुलांसमोरच केला आईवर सामूहिक बलात्कार