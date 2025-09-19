‘या अली’ फेम प्रसिद्ध गायक झुबीन गर्ग यांचे निधन, सिंगापूरमध्ये स्कूबा डायव्हिंग करताना झाला अपघात

सामना ऑनलाईन
|

हिंदुस्थानमधील प्रसिद्ध गायक झुबीन गर्ग यांचा सिंगापूरमध्ये स्कुबा डायव्हिंग करत असताना अपघाती मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूचे कारण अद्याप समोर आलेले नाही. मात्र झुबीन गर्ग यांच्या अकस्मित मृत्युमुळे देशभरातून हळहळ व्यक्त होत आहे.

52 वर्षीय झुबीन गर्ग हे सिंगापूरला एका कार्यक्रमानिमित्त गेले होते. 20 व 21 सप्टेंबरला एका कार्यक्रमात ते परफॉर्म करणार होते. 19 सप्टेंबरला ते समुद्रात स्कुबा डायव्हिंग करायला गेले. मात्र तिथे काहीतरी असे घडले ज्यात झुबीन गर्ग यांचा मृत्यू झाला. समुद्रकिनाऱ्यावरील बचाव पथकाने गर्ग यांना तत्काळ रुग्णालयात दाखल केले. मात्र उपचारा पूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला होता असे डॉक्टरांनी सांगितले आहे.

मूळचे आसामचे असलेले झुबीन हे इम्रान हाश्मी याच्यावर प्रदर्शित झालेल्या या अली या गाण्यामुळे जगभरात प्रसिद्ध झाले होते. त्यांनी तब्बल 40 भाषांमध्ये गाणी गायली आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मी गोळीबाराचा आदेश दिला नव्हता, नेपाळमधील Gen-Z निदर्शनांमध्ये ७२ जणांच्या मृत्यूंबद्दल माजी पंतप्रधान ओली यांचा दावा

Ahilyanagar News – बेदरकारपणे बुलेट चालवून स्टंट आणि रिल्स बनवणारे दोन तरुण गंभीर जखमी, तीन आठवड्यानंतर गुन्हा दाखल

निवडणूक आयोगाची कारवाई; ४७४ गैर-मान्यता प्राप्त पक्षांना केले डीलिस्ट, महाराष्ट्रातीलही ४४ पक्षांचा समावेश

फडणवीस, निवडणूक आयोगाची दलाली बंद करा; हर्षवर्धन सपकाळ यांनी फटकारले

माझ्या विरोधात बातम्या देणाऱ्या चॅनेलचे परवाने रद्द होऊ शकतात! ट्रम्प यांचा टीव्ही चॅनेलना इशारा, अमेरिकेत चौथास्तंभ धोक्यात

गच्चीवरून कोसळला, रुग्णवाहिका 5 तास वाहतूककोंडीत अडकल्याने वसईच्या दोन वर्षांच्या चिमुकल्याचा मृत्यू

निवडणूक आयोगाचा चौकीदार जागा होता, त्याने चोरी पाहिली आणि चोरांना वाचवले! राहुल गांधी यांचा पुन्हा निशाणा

भाजप-मिंधे राजवटीच्या लूटमारीला अंत नाही! अटल सेतूच्या दूरवस्थेबाबत आदित्य ठाकरे यांचा संताप

महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचं रक्षण करणार, की पक्षातील वाचाळवीरांचं? अमोल कोल्हे यांचा मुख्यमंत्र्यांना सवाल