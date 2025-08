लोकशाही, संविधान आणि जनतेच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी SIR चर्चा झालीच पाहिजे; अरविंद सावंत यांची मागणी

महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीनंतर विधानसभेला अचानक मतदारांची संख्या कशी वाढली? विधानसभा निवडणुकीत शेवटच्या एका तासात मतदान कसे वाढले, याबाबत आजही निवडणूक आयोग उत्तर देत नाही. याबाबतचे सीसीटीव्ही फूटेजही देण्यात येत नाही. या सर्व गोष्टी आश्चर्यचकीत करणाऱ्या आहेत. अशा प्रकारे लोकशाही आणि संविधानावर हल्ले करण्यात येत आहे. हा फक्त बिहार किंवा पश्चिम बंगालमधील निडणुकांचा प्रश्न नाही, हा देशाचा प्रश्न असून आम्ही सर्व विरोधी पक्ष त्यासाठी एकत्र आलो आहोत, असे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार अरविंद सावंत यांनी म्हटले आहे.

