सोनम कपूर मांसाहार करणारी मूर्ख बाई, पायल रोहतगीचा हल्लाबोल

आपल्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे चर्चेत असणारी एकदा तुरुंगाची हवाही चाखलेली अभिनेत्री पायल रोहतगीने पुन्हा एकदा वाद ओढवून घेतला आहे. पायल रोहतगी हिने बॉलिवूड अभिनेत्री सोनम कपूर हिच्यावर हल्लाबोल केला आहे. पेटाच्या एका ट्वीटला सोनम कपूरने उत्तर दिले आणि यावरून पायलने तिला ट्रोल केले.

प्राण्याची काळजी घेणारी संस्था पेटाने (People for the Ethical Treatment of Animals) एक ट्वीट केले असून यात त्यांनी बॉलिवूडमधील कारी सेलिब्रिटिंना टॅग केले आहे. लग्नामध्ये नवरदेवाला घोडीवर बसवून मिरवण्याची प्रथा असून याच संबंधी पेटाने ट्वीट करून यावेळी त्या मुक्या जनावराला किती त्रास होतो हे सांगितले.

Since rumour mills have made our wedding the talk of the town, @alifazal9 and I promise, whenever we do, there will be no HORSING around ! https://t.co/oGHlgBS6Dp pic.twitter.com/zm73LtcZGL

— TheRichaChadha (@RichaChadha) February 19, 2020