मोदी सरकारकडून जनभावनेचा अनादर – सोनिया गांधी

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात देशभरात निदर्शने होत असताना कॉंग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. त्या म्हणाल्या की, ‘सरकार लोकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे. लोकशाहीमध्ये जनतेचा आवाज दाबणे चुकीचे आहे. जनतेच्या भावनांचा सन्मान करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. भाजपा सरकारची धोरणे देशविरोधी आहेत. कॉंग्रेस लोकांच्या आणि देशाच्या घटनेच्या बाजूने उभी आहे’, असे त्या म्हणाल्या.

देशाच्या सद्यस्थितीबद्दल बोलताना सोनिया गांधी म्हणाल्या की, ‘लोकांचे ऐकणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. सध्या जे घडत आहे ते लोकशाहीमध्ये अस्वीकार्य आहे.’ त्या पुढे म्हणाल्या की, ‘लोकशाहीमध्ये लोकांना चुकीचे निर्णय आणि सरकारच्या धोरणांविरूद्ध बोलण्याचा अधिकार आहे. त्याच वेळी, आपलं म्हणणं मांडण्याचाही अधिकार आहे. भाजप सरकार जनतेचा असंतोष दडपण्यासाठी अत्यंत क्रूरपणे बळाचा वापर करीत आहे.’

सोनिया गांधी म्हणाल्या की, ‘कॉंग्रेस पक्ष याचा तीव्र निषेध करत आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा पक्षपाती आहे. राज्यघटनेचा मान राखण्यासाठी काँग्रेस कटिबद्ध आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा भेदभाव करणारा आहे. नोटाबंदीप्रमाणेच पुन्हा एकदा प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या आणि आपल्या पूर्वजांचे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी रांगेत उभे रहावे लागणार आहे.’

Congress Interim President Sonia Gandhi: In a democracy people have right to raise their voice against policies of govt®ister their concerns. BJP govt has shown utter disregard for people’s voices&chosen to use brute force to suppress dissent. #CitizenshipAmendmentAct pic.twitter.com/ycMph7Eib4

