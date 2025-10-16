मी तर कोंबडी चोर, समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान यांनी नाकारली Y दर्जाची सुरक्षा

सामना ऑनलाईन
|

समाजवादी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मंत्री आजम खान यांनी वाय श्रेणीची सुरक्षा घेण्यास नकार दिला आहे. त्यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की त्यांना सुरक्षा मिळाल्याची कोणतीही लेखी माहिती मिळालेली नाही. त्यामुळे त्यांनी सुरक्षारक्षकांना परत जाण्यास सांगितले आहे. आजम खान म्हणाले की खाकी गणवेश घातलेले आणि हातात शस्त्रे घेतलेले लोक खरोखरच उत्तर प्रदेश सरकारचे कर्मचारी आहेत, यावर कसा विश्वास ठेवायचा? त्यांनी आपल्या आर्थिक परिस्थितीचा उल्लेख करत म्हटले की, सुरक्षा देण्यात आलेल्या जवानांसाठी ते वाहन उपलब्ध करून देऊ शकत नाहीत.

आजम खान यांनी दावा केला की वाय श्रेणीच्या सुरक्षेत वाहन आणि इंधन यांची व्यवस्था सुरक्षा मिळालेल्या व्यक्तीनेच करावी लागते, पण त्यांना ती सुविधा दिली गेलेली नाही. अशा परिस्थितीत वाहन आणि इंधनाचा खर्च स्वतः करावा लागेल, तसेच लेखी आदेश मिळेपर्यंत ते सुरक्षा स्वीकारणार नाहीत. त्यांनी पुढे म्हटले की आपण ‘कोंबडी चोरी’ प्रकरणात दोषी ठरलेले आहेत, आणि दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला दिलेली सुरक्षा कधी परत घेतली जाईल, याचा काही भरवसा नाही. त्यांनी उपरोधाने म्हटले की, शहर लुटणाऱ्यांना भारत सरकारकडून कमांडो सुरक्षा मिळते. त्यामुळे निदान या ‘कोंबडी चोराला’ तरी त्यांच्या विरोधकांना जितकी सुरक्षा दिली आहे, तितकी मिळायला हवी, असे त्यांनी हसत-हसत म्हटले. खान म्हणाले की तपासणीसाठी जेव्हा दिल्लीला जावे लागते, तेव्हा ते एकटेच जातात. “माझ्यासोबत एखादा अपघात झाला, तरी काय फरक पडेल? एवढेच होईल की संसद आणि विधानसभा माझ्याबद्दल शोकसभा घेतील आणि मला ‘चांगला माणूस’ म्हणतील,”

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

दुबार मतदानासाठी आधार कार्डाचा वापर, रोहित पवारांनी दाखवलं प्रात्यक्षिक

गुजरातच्या मंत्रिमंडळातली सर्व मंत्र्यांचे राजीनामे, स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीपुर्वी भाजपचा मोठा निर्णय

प्रेमाला वयाचं बंधन नसतं…! 50 वर्षांचा गायक 16 वर्षांनी लहान गायिकेच्या प्रेमात, महिना अखेरीस उडणार लग्नाचा बार

सिक्सर किंग युवराजचा चेला सप्टेंबर महिन्याचा सर्वोत्तम खेळाडू, ICC ने केली घोषणा

राजस्थानमध्ये आणखी एक दुर्घटना, कार-ट्रेलरची धडक बसून चार मित्रांचा होरपळून मृत्यू

दिवाळीपूर्वीच शेअर बाजार बनला रॉकेट! निफ्टी, सेन्सेक्सची जबरदस्त उसळी

“जेव्हा तुम्ही हार मानण्याचा निर्णय घेता तेव्हाच…”, ऑस्ट्रेलियात लँड होताच विराट कोहलीची सूचक पोस्ट

सहा महिन्यानंतर तिच्या मृत्यूचे रहस्य उलगडले, डॉक्टर पतीनेच कट रचून केली हत्या

वार्षिक स्नेहसंमेलनावेळी कॉलेजमध्ये कपडे बदलणाऱ्या मुलींचे लपून व्हिडीओ काढले, ABVP च्या 3 कार्यकर्त्यांना अटक