योगींच्या यूपीत ‘गुंडाराज’, सपा नेत्याची मुलासह दिवसाढवळ्या निर्घृण हत्या; थरारक प्रकार कॅमेऱ्यात कैद

लॉकडाऊन सुरू असतानाही उत्तर प्रदेशमध्ये गुन्हेगारीने कळस गाठला आहे. मंगळवारी संभल (Sambhal) जिल्ह्यात समाजवादी पक्षाच्या नेत्याची आणि त्यांच्या मुलाची दिवसाढवळ्या गोळ्या घालून निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली. दोघांचाही जागीच मृत्यू झाला. जमिनीच्या वादातून ही हत्या झाल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे. दरम्यान, हत्येचा हा थरारक प्रकार कॅमेऱ्यात कैद झाला असून याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यावर खळबळ उडाली.

संभल (Sambhal) जिल्ह्याचे एसपी यमुना प्रसाद यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, या प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे. फरार आरोपींच्या शोधासाठी 3 पथके तैनात करण्यात आले असून काही लोकांना अटक केली आहे. मात्र मुख्य आरोपी अद्याप फरार असून त्यांचा तपास सुरू आहे.

एसपी यमुना प्रसाद यांनी याबाबत अधिक माहिती देताना सांगितले की, मंगळवारी समाजवादी पक्षाचे नेते छोटेलाल दिवाकर (50) आणि त्यांच्या मुलाची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. बहजोई पोलीस स्थानकाअंतर्गत येणाऱ्या शमशोई गावात मनरेगा अंतर्गत रस्त्याचे काम सुरू होते. यावरून छोटेलाल दिवाकर आणि सविंदर यांच्यात वाद सुरू होता. यावरून तोडत तू-तू-मे-मे झाली आणि भांडण गोळीबारापर्यंत गेले. यात छोटेलाल दिवाकर आणि त्यांचा मुलगा सुनील कुमार (28) यांचा जागीच मृत्यू झाला.

Chhote Lal Diwakar (SP leader), pradhan of Sansoi village had some tussle with former pradhan over MGNREGA road work. Father&son died at spot in bullet firing. Body sent for post mortem,FIR being registered, 3 teams formed, some people detained&probe on: Yamuna Prasad, SP Sambhal pic.twitter.com/Q9RYjzF5Sm

