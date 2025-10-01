शेअर बाजाराची जबरदस्त उसळी; जाणून घ्या कारण…

शेअर बाजारात गेल्या काही दिवसांपासून प्रचंड दबाव आहे. गेल्या 9 दिवसांपासून बाजारात मोठी घसरण होत होती. मात्र, बुधवारी या घसरणीला ब्रेक लागला असून बाजाराने जबरदस्त उसळी घेतली आहे. आरबीआयने रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही. त्याला बाजाराने सावध प्रतिक्रिया दिली. मात्र, त्यानंतर बाजाराने जबरदस्त उसळी घेतली आहे.
आठवड्याच्या तिसऱ्या व्यापारी दिवशी बुधवारी शेअर बाजाराची सुरुवात मंद गतीने झाली. पण रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या एमपीसी बैठकीचे निकाल जाहीर करताच, बाजाराची गती बदलली आणि सेन्सेक्स आणि निफ्टी तेजीत आले. सेन्सेक्सने ६८० अंकांची उसळी घेतली, तर निफ्टीही २०० अंकांनी वधारला. आरबीआयने रेपो दरात कोणतेही बदल केले नाहीत. मात्र, भारतीय अर्थव्यवस्था, महागाई आणि भारतीय चलन, रुपया यासंबंधीच्या त्यांच्या विधानांमुळे बाजाराला चालना मिळाली. टाटा मोटर्सपासून ते कोटक महिंद्रा बँकेपर्यंतच्या शेअर्समध्ये तेजी आली.
शेअर बाजाराची सुरुवात होताच मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सेन्सेक्स ८०,१७३.२४ वर उघडला, जो त्याच्या मागील बंद ८०,२६७.६२ पेक्षा थोडा जास्त होता. थोड्या काळानंतर, तो मंद गतीने व्यवहार करू लागला. मात्र, रिझर्व्ह बँकेने देशाच्या जीडीपी वाढीच्या अंदाजात वाढ आणि महागाई दरात घट जाहीर करताच, दोन्ही निर्देशांकांना गती मिळू लागली आणि सेन्सेक्स ६८० अंकांनी वाढून ८०,९४८ वर व्यवहार करत होता.
एनएसई निफ्टी निर्देशांक २४,६२०.५५ वर उघडला, जो त्याच्या मागील बंद २४,६११.१० पेक्षा थोडासा वाढ होता. सेन्सेक्सप्रमाणेच, अचानक वेग वाढला, जवळजवळ २०० अंकांनी वाढला आणि २४,८०० च्या पुढे गेला. रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर ५.५% वर स्थिर ठेवला असला तरी, आर्थिक वर्ष २६ साठी भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज लक्षणीयरीत्या वाढवला आहे, जो मागील ६.५% वरून ६.८% पर्यंत वाढवला आहे. त्यामुळे शेअर बाजारात जबरदस्त तेजी दिसून आली.