दिल्लीतील हुमायून मकबरा पॅम्पसमध्ये छत कोसळून 5 ठार

दिल्लीतील निजामुद्दीन परिसरातील हुमायूंच्या कबर पॅम्पसमध्ये दर्गा शरीफ पट्टे शाहच्या एका खोलीचे छत कोसळून भीषण दुर्घटना घडली. यात पाच जणांचा मृत्यू झाला. घटनेचे वृत्त कळताच पोलिस आणि अग्निशमन दलाचे पथक घटनास्थळी पोहोचले. आतापर्यंत 11 जणांना वाचवण्यात आले आहे. त्यांना नजिकच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
अनेकजण छताच्या ढिगायाखाली अडकले असण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली असून शोधकार्य सुरू आहे. सायंकाळी चार वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीत मुसळधार पाऊस पडत आहेत. अशा स्थितीत दर्ग्याचे बांधकाम कमपुवत झाल्याने छत कोसळली असावी असा अंदाज अग्निशमन दलाच्या जवानांनी वर्तवला.