शेजाऱ्यांसोबत भांडण जीवन संपवण्याचे कारण ठरू शकत नाही! – सुप्रीम कोर्ट

सामना ऑनलाईन
|

शेजाऱ्यासोबत झालेला वाद किंवा मारहाणीचा प्रकार घडला असला तरी आयपीएस कलम 306 अंतर्गत जीवन संपविण्यास प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा मानला जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने अपीलकर्ता महिलेची निर्दोष मुक्तता केली.

दोन शेजारणींमध्ये झालेल्या भांडणात एकीने आत्महत्या केली. यानंतर दुसऱ्या महिलेला चिथावणीखोर वक्तव्याबद्दल कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली होती. उच्च न्यायालयाने ठोठावलेल्या शिक्षेला गीताने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तिच्या याचिकेवर न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

या वेळी खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, शेजाऱ्यांबरोबरची भांडणे दुर्दैवी आहेत; परंतु समूह म्हणून जीवन जगताना ती एक सामान्य बाब आहे. तुमच्या शेजाऱ्यावर प्रेम करा, ही आदर्श परिस्थिती असली तरी, शेजाऱ्यांसोबत भांडणे सामाजिक जीवनातील सर्वसामान्य घटना आहे. प्रश्न असा आहे की, जीवन संपविण्यास प्रवृत्त करण्याचा खटला तथ्यांवरून घडला आहे का? या प्रकरणी सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांमधून हा प्रकार जीवन संपविण्यासाठी प्रवृत्त करण्यात आला हे सिद्ध झालेले नाही. रागाच्या भरात उच्चारलेला शब्द कारण ठरू शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

ऋतूनुसार पिण्याच्या पाण्याचे भांडे बदला, जाणून घ्या कोणत्या ऋतूमध्ये आरोग्यासाठी काय फायदेशीर ठरेल

चंद्रपूर शहरातील जटपुरा गेटजवळ दुर्घटना; 100 वर्ष जुन्या इमारतीचा भाग कोसळून एक महिला गंभीर जखमी

बिहारमध्ये RJD नेत्याची निर्घृण हत्या; हॉटेलमध्ये घुसून घातल्या गोळ्या, विधानसभा निवडणूक लढण्याची सुरू होती तयारी

हिंदुस्थानवर 100 टक्के टॅरिफ लावा! ट्रम्प यांचा युरोपियन संघावर दबाव

स्वतंत्र, शिक्षित महिलेचे विवाहित पुरुषाशी संबंध म्हणजे शोषण नव्हे! दिल्ली हायकोर्टाने महिलेची याचिका फेटाळली

लाच घेताना दोन महिला कर्मचाऱ्यांना रंगेहाथ पकडले

डोंबिवलीच्या मोठागावमधील वाळूमाफियांना दणका; खाडीतील बार्ज, सक्शन पंपाचे कटरने तुकडे

आयटीची नोकरी सोडून दिग्दर्शक बनली; पदार्पणात पुरस्कार, अनुपर्णा रॉयने गाजवला व्हेनिस चित्रपट महोत्सव

रायगडात साखर चौथ गणपती विराजमान, 928 बाप्पांची प्रतिष्ठापना