‘विचारात घेण्यासारखी याचिका नाही’; रोख रकमेच्या प्रकरणात न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका

आपल्या विरोधात महाभियोग चालवण्याची शिफारस करणाऱ्या एका अंतर्गत समितीला आव्हान देत न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. मार्चमध्ये न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी जळालेल्या रोख रकमेच्या ढिगाऱ्यावरून हे प्रकरण समोर आले होते.
गुरुवारी सकाळी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला की, तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी दिलेली शिफारस कायदेशीरदृष्ट्या आणि घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे. तसेच, तीन न्यायाधीशांची ती समितीही वैध होती. न्यायालयाने न्यायमूर्ती वर्मा यांची याचिका ‘विचारात घेण्यासारखी याचिका नाही’ असे ठरवत, त्यांचे वर्तन ‘विश्वासार्ह नाही’ याबद्दल त्यांना फटकारले.
या निर्णयामुळे गेल्या महिन्यात सुरू झालेल्या महाभियोग प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमधील १४५ हून अधिक खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना एक निवेदन सादर करून न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध आणि त्यांच्या घरी आढळलेल्या रोख रकमेच्या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती.
न्यायमूर्ती वर्मा हे स्वतंत्र हिंदुस्थानातील पहिले उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनू शकतात ज्यांना पदावरून हटवले जाईल. आता त्यांच्यावर संविधानातील कलम १२४, २१७ आणि २१८ नुसार संसदेकडून चौकशी केली जाईल.
‘माझ्यावर महाभियोग चालवता येणार नाही कारण… ‘: न्यायमूर्ती वर्मा
आपल्या रिट याचिकेत, ‘XXX’ म्हणून नोंद असलेल्या न्यायमूर्ती वर्मा यांनी न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसीह यांच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाला पाच कारणे दिली होती की त्यांना का काढून टाकता येणार नाही. यामध्ये एका कार्यरत न्यायाधीशाची चौकशी करण्याचा अंतर्गत समितीच्या अधिकारक्षेत्र आणि अधिकारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
न्यायमूर्ती वर्मा यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, समितीने त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न दुर्लक्षित केले आणि त्यांना निष्पक्ष सुनावणीपासून वंचित ठेवले. त्यांनी असाही युक्तिवाद केला होता की, सर्वोच्च न्यायालयाकडे ‘पर्यवेक्षणाचे अधिकार’ (power of superintendence) नाहीत, म्हणजेच ते उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर शिस्तभंगाची कारवाई करू शकत नाहीत, कारण त्यांचा कार्यकाळ संविधानाने संरक्षित आहे.
तसेच, त्यांनी असाही युक्तिवाद केला होता की, त्यांच्या सहकाऱ्यांची शिफारस ‘संसदीय अधिकारांचे उल्लंघन करते… कारण ती न्यायपालिकेला घटनात्मक पदांवरून न्यायाधीशांना काढून टाकण्याची शिफारस करण्याचा अधिकार देते.’
हे सर्व युक्तिवाद आता सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले आहेत.
‘तुम्ही आधीच का आला नाहीत?’
२८ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती वर्मा यांना स्वतः काही प्रश्न विचारले.
न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांना न्यायालयाने विचारले की, त्यांच्या अशिलांनी समितीसमोर हजर होण्यापूर्वी अंतर्गत चौकशीला आव्हान का दिले नाही? न्यायालयाने यावर जोर दिला की, जर न्यायमूर्ती वर्मा यांना खरोखरच समिती बेकायदेशीर आहे असे वाटत होते, तर त्यांनी त्याच वेळी आव्हान याचिका दाखल करायला हवी होती.
‘अशी काही प्रकरणे आहेत ज्यात न्यायाधीशांनी अशा पॅनेलसमोर हजर राहणे टाळले आहे… मग तुम्ही का हजर झालात? तुम्हाला असे वाटले होते का की ते तुमच्या बाजूने निर्णय देतील? तुम्ही एक घटनात्मक अधिकारी आहात. तुम्ही असे म्हणू शकत नाही की तुम्हाला माहित नव्हते. तुम्ही तात्काळ या न्यायालयात यायला हवे होते.’
महाभियोग म्हणजे काय?
महाभियोग ही एका कार्यरत न्यायाधीशाला – विशेषतः सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला – त्यांच्या पदावरून काढण्याची घटनात्मक प्रक्रिया आहे. एकदा नियुक्त झाल्यावर, राष्ट्रपतींच्या आदेशाशिवाय न्यायाधीशांना पदावरून हटवता येत नाही. राष्ट्रपतींनाही यासाठी संसदेची संमती आवश्यक असते.
संविधानात ‘महाभियोग’ (impeachment) हा शब्द वापरलेला नाही, परंतु न्यायाधीशांना काढून टाकण्याची प्रक्रिया ‘जजेस इन्क्वायरी ॲक्ट, १९६८’ मध्ये नमूद केली आहे आणि दोन घटनात्मक तरतुदींमध्ये तिचा उल्लेख आहे – कलम १२४ (सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसाठी) आणि कलम २१८ (उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसाठी).
महाभियोग कसा चालतो?
महाभियोगाचा प्रस्ताव संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात मांडला जाऊ शकतो.
राज्यसभेत महाभियोगाचा प्रस्ताव पुढे जाण्यासाठी किमान ५० खासदारांनी स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे. लोकसभेत ही संख्या १०० आहे.
ही अट पूर्ण झाल्यावर, प्रस्ताव ज्या सभागृहात स्वीकारला गेला आहे, त्यानुसार राज्यसभेचे अध्यक्ष किंवा लोकसभेचे सभापती उपलब्ध कागदपत्रांचे पुनरावलोकन करतील.
न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घरी रोख रक्कम प्रकरण
हे प्रकरण १५ मार्च रोजी समोर आले. मध्य दिल्लीतील न्यायाधीशांच्या बंगल्यात आग लागल्याने अग्निशमन दलाला बोलावण्यात आले. तेव्हा त्यांना मुख्य इमारतीतून पसरलेल्या आगीमुळे जळालेल्या रोख रकमेचे ढिगारे आढळले.
न्यायमूर्ती वर्मा यांनी या रोख रकमेसोबत कोणत्याही संबंधाचा इन्कार केला असून, त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर लावलेले गैरव्यवहाराचे आरोप “हास्यास्पद” असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी आपल्याविरुद्ध ‘षडयंत्र’ रचले असल्याचा दावाही केला आहे.
मात्र, जळालेली रोख रक्कम आढळल्याने मोठा वाद निर्माण झाला, ज्यामुळे न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च स्तरांवरील भ्रष्टाचाराबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. याला प्रतिसाद म्हणून, सर्वोच्च न्यायालयाने एक अंतर्गत पॅनेल स्थापन केले, ज्याने न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावर महाभियोग चालवण्याची शिफारस केली.
हा अहवाल तत्कालीन भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे त्याच शिफारशीसह पाठवला होता.