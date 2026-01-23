50 टक्के आरक्षण मर्यादेवर मंगळवारी सुनावणी, 20 झेडपी, 200 पंचायत समिती निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार

सामना ऑनलाईन
|
supreme court

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील 50 टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवार, 27 जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. वेळेअभावी बुधवारी ही सुनावणी होऊ शकली नव्हती. त्यानंतर आता सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे पुढील आठवडय़ात सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. या सुनावणीमध्ये 20 जिल्हा परिषद आणि 200 हून अधिक पंचायत समित्यांचे भवितव्य ठरणार आहे.

नगरपालिका, महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली असतानाही याचिकेवरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून निवडणुका घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्या निवडणुका पूर्णही झाल्या. त्याच पार्श्वभूमीवर 20 जिल्हा परिषदा आणि 200 हून अधिक पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मुंबईच्या आरक्षणात महायुती सरकारचे फिक्सिंग! ऐनवेळी तीन नगरसेवकांचा नियम सांगून एसटी आरक्षणाला बगल, महापौर पदाच्या सोडतीवर शिवसेनेचा बहिष्कार

मुख्यमंत्री हतबल का? महाराष्ट्रात कायद्याचे राज्य आहे की नाही? महाड राडा प्रकरणी हायकोर्टाने खडसावले, मंत्र्याच्या फरार मुलाबाबत काहीच कसे करत नाहीत

मुंबईच्या महापौरपदी खुल्या प्रवर्गातील महिला; ठाण्यात एससी, कल्याण-डोंबिवलीमध्ये एसटी

बदलापूर पुन्हा हादरले; चार वर्षांच्या चिमुकलीचे स्कूल व्हॅनचालकाकडून लैंगिक शोषण

10 जवान शहीद, वाहन दरीत कोसळले

Balasaheb Thackeray 100th Birth Anniversary : बाळासाहेबांचा राजकीय जीवनावर अमीट ठसा – ममता बॅनर्जी

Balasaheb Thackeray 100th Birth Anniversary : बाळासाहेबांनी हिंदुस्थानी संस्कृतीचा गौरव वाढवला – योगी आदित्यनाथ

कर्नाटकचे राज्यपाल भाषणातील तीन ओळी वाचून सभागृहाबाहेर पडले, मनरेगाच्या उल्लेखावर घेतला आक्षेप; मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले, राज्यपाल हे केंद्राचे कठपुतळी

बदलापूरमध्ये चार वर्षाच्या विद्यार्थिनीवर स्कूल बसमध्ये अत्याचार, आरोपीला अटक