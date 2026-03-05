Big Thank you! सुप्रिया सुळे यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट; शरद पवारांना दिलेल्या पाठिंब्यासाठी मानले आभार

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

राज्यसभा निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडीकडून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली. गुरुवारी शरद पवार यांचा उमेदवारी अर्ज देखील दाखल झाला. शरद पवार यांच्या नावाला पाठिंबा दिल्याबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आज शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व सौ. रश्मी ठाकरे यांची मातोश्री निवासस्थानी भेट घेतली.

या भेटीनंतर सुप्रिया सुळे यांनी उद्धव ठाकरे व रश्मी ठाकरे यांच्यासोबतचा फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. या फोटोसोबत त्यांनी ‘Big Thank You’ अशी पोस्टही शेअर केली आहे.

”आदरणीय पवार साहेबांनी महाविकास आघाडीच्या वतीने राज्यसभेसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यानंतर आज शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि रश्मी ठाकरे यांची भेट घेऊन पाठिंब्याबद्दल मनःपूर्वक आभार व्यक्त केले”, असे सुप्रिया सुळे यांनी फोटोसोबत ट्विट केले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Icc T20 World Cup – टीम इंडिया फायनलमध्ये… अटितटीच्या लढतीत इंग्लंडचा 8 धावांनी पराभव

मध्य रेल्वेवर फुकट्या प्रवाशांची डोकेदुखी; वर्षभरात 16 लाख प्रवाशांकडून 1.31 कोटींचा दंड वसूल

आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल – महाराष्ट्रावर बोजा वाढला! कर्जाचे प्रमाण 18.3 टक्क्यांनी वाढले

माझ्यावर दाखवलेल्या विश्वासासाठी मी जनतेचा व मित्रपक्षांचा मनापासून ऋणी, शरद पवार यांचे भावनिक पत्र

IND Vs ENG – संजू, इशान, शिवमची तोडफोड फलंदाजी, इंग्रजांची यथेच्छ धुलाई करत 253 धावांच उभारला डोंगर

Central Railway Block – मध्य रेल्वेवर ठाकुर्ली आणि कल्याण विशेष रात्रीकालीन ब्लॉक, रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम

जोपर्यंत मुंबईचा वाळवंट होत नाही तोपर्यंत हे सरकार थांबणार नाही, झाडांच्या कत्तलीवरून आदित्य ठाकरे यांचा सरकारवर निशाणा

पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीपूर्वी मोठी खळबळ! राज्यपाल सी.व्ही. आनंद बोस यांचा राजीनामा

राज्यात पेट्रोल 500 रुपये लिटर होणार? जाणून घ्या काय आहे सत्य