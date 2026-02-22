T20 World Cup – गोऱ्यांची दादागिरी! गोलंदाजांनी कमाल केली अन् श्रीलंकेची धांदल उडाली, घरच्याच मैदानावर नाचक्की

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

इंग्लंडने श्रीलंकेला त्यांच्याच घरात जबर धक्का दिला आहे. पल्लीकल आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात इंग्लंडच्या वेगवान गोलंदाजांनी श्रीलंकेच्या फलंदाजांना आपल्या तालावर नाचवलं. इंग्लंडने श्रीलंकेला जिंकण्यासाठी 146 धावांचे माफक आव्हान दिले होते. मात्र, इंग्लंडच्या घातक माऱ्यापुढे श्रीलंकेचा डाव अवघ्या 95 धावांमध्येच संपुष्टात आला आणि इंग्लंडने 51 धावांनी मोठा विजय साजरा केला.

नाणेफेक जिंकल्यानंतर श्रीलंकेने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रथम फलंदाजी करताना इंग्लंडने 20 षटकांमध्ये 9 गड्यांच्या मोबदल्यात 146 धावा केल्या आणि श्रीलंकेला 147 धावांचे आव्हान दिले. इंग्लंडकडून फिल सॉल्टने सर्वाधिक 62 धावांची सलामी देत संघाला चांगली सुरुवात करून दिली. मात्र, मधली फळी ढेपाळल्याने संघाला मोठी धावसंख्या उभी करता आली नाही. प्रत्युत्तरात आव्हानाचा पाठलाग करण्यासाठी उतरलेल्या श्रीलंकेच्या फलंदाजांना इंग्लंडच्या गोलंदाजांनी आपल्या तालावर अक्षरश: नाचवलं. कर्णधार दासुन शनाका (30) व्यतिरिक्त इतर एकाही फलंदाज मैदानावर टीकू शकला नाही. व्हिल जॅक्सने श्रीलंकेला सर्वाधिक तीन हादरे दिले. जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन आणि आदिल रशीद यांनी प्रत्येकी 2-2 विकेट घेतल्या. तर जेमी ओव्हरटने एक विकेट घेतली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

IND Vs SA – सुपर 8 चा थरार सुरू! दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकली, टीम इंडिया प्रथम गोलंदाजी करणार

Iran Warning To US – इराण कोणाच्याही दबावापुढे झुकणार नाही; अमेरिकेला कठोर इशारा

Women’s Asia Cup – हिंदुस्थानच्या महिला क्रिकेट संघाने आशिया चषक पटकावला; पुण्याच्या लेकीनं बांगलादेशला रडवलं

IPL 2026 मध्ये महेंद्र सिंग धोनी राडा करणार? चेन्नई सुपर किंग्जच्या CEO ने दिली महत्त्वाची माहिती

India US Trade Deal – व्यापार कराराबाबत होणारी महत्त्वाची बैठक पुढे ढकलली; जाणून घ्या कारण…

ICC T20 WC 2026 – सुपर 8 साठी विंडिजचे सैनिक सज्ज; झिम्बाब्वेविरुद्धच्या लढतीपूर्वी प्रशिक्षक डॅरेन सामी यांचा इशारा

स्वतः ला ‘इन्फ्रा मॅन’ म्हणवणाऱ्यांनी राज्यातील त्यांचे एकतरी व्यवस्थित पूर्ण केलेल इन्फ्रास्ट्रक्चर दाखवावे; आदित्य ठाकरे यांचे आव्हान

महाविकास आघाडीचा सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार, भास्कर जाधव यांची माहिती

एकाच मांडवात होणार होते दोन बहिणींचे लग्न पण एकत्र निघाली अंत्ययात्रा; जोधपूरमधील धक्कादायक घटनेने सर्वच हादरले