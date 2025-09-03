शारजाहला जाणाऱ्या एअर इंडियाच्या विमानात तांत्रिक बिघाड, त्रिची विमानतळावर प्रवाशांचा खोळंबा

सामना ऑनलाईन
|

तांत्रिक बिघाडामुळे शारजाहला जाणारी एअर इंडिया एक्सप्रेसचे विमान त्रिची विमानतळावरच थांबविण्यात आले. यामुळे 176 प्रवासी काही तास विमानातच अडकून पडले होते. प्रवाशांना होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी आवश्यक ती सर्व उपाययोजना केली. काही तासांनी पर्यायी विमानाची सोय करत प्रवाशांना शारजाहला रवाना करण्यात आले.

तामिळनाडूतील त्रिची विमानतळावरून बुधवारी पहाटे 4.45 वाजता एअर इंडिया एक्सप्रेसचे विमान शारजाहसाठी उड्डाण घेणार होते. मात्र तत्पूर्वीच विमानात काही तांत्रिक बिघाड आढळून आले. यामुळे विमानाचे उड्डाण थांबवण्यात आले. विमानात 176 प्रवासी होते. सुरक्षा नियमांनुसार प्रवाशांना काही वेळ विमानातच थांबण्यास सांगण्यात आले. त्यानंतर प्रवाशांना सुखरुप विमानातून उतरवून टर्मिनलवर आणण्यात आले. दुपारी 2.30 वाजता पर्यायी विमानाने प्रवाशांना पाठवण्यात आले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Ratnagiri News – दुर्वास पाटील प्रकरणात जयगड पोलीस दोषी आढळल्यास कारवाई होणार, पोलीस अधीक्षकांचा इशारा

विधानसभेत मंजूर झालेलं विधेयक राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवू शकत नाहीत – सर्वोच्च न्यायालय

छत्तीसगडमध्ये 20 नक्षलवाद्यांनी केलं आत्मसमर्पण, 9 महिलांसह 11 पुरुषांवर होतं 33 लाख रुपयांचं बक्षीस

Mumbai News – मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर सीमाशुल्क विभागाची कारवाई, गांजा तस्करीप्रकरणी प्रवाशाला अटक

पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू कश्मीरसाठी पॅकेज जाहीर करावे, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची मागणी

पंजाबमधील १० गावे दिलजीत दोसांझने घेतली दत्तक; सोनम बाजवा, संजय दत्तनेही पुढे केला मदतीचा हात

K Kavitha quits BRS – निलंबनानंतर के. कविता यांची BRS ला सोडचिठ्ठी, आमदारकीचाही राजीनामा

पंजाब आपत्तीग्रस्त घोषित, 23 जिल्ह्यांतील 1400 गावांमध्ये पूर, शाळा आणि महाविद्यालये पुढील चार दिवस बंद

आनंदाचा शिधा बंद करण्याचे कारण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी द्यावे; वैभव नाईक यांची मागणी