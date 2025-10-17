स्वदेशी ‘तेजस’ लढाऊ विमान आज आकाशात झेपावणार

नाशिकजवळील ओझरच्या एचएएल प्रकल्पात तयार झालेले स्वदेशी बनावटीचे पहिले ‘तेजस एमके-1ए’ हे लढाऊ विमान उद्या शुक्रवारी आकाशात झेपावणार आहे. हे उड्डाण हिंदुस्थानी संरक्षण दलाच्या सामर्थ्याचे दर्शन घडविणार आहे.
देशाच्या संरक्षण सामर्थ्याचे प्रतीक असलेले तेजस एमके-1ए हे लढाऊ विमान हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेडच्या (एचएएल) नाशिकजवळील ओझर येथील प्रकल्पात तयार झाले आहे. ते आता शुक्रवारी सकाळी ओझरच्याच भूमीतून पहिले उड्डाण घेण्यासाठी सज्ज झाले आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या उपस्थितीत एचएएलच्या विमान उत्पादन विभागात सकाळी 11 वाजता हा सोहळा संपन्न होईल. त्यांच्या हस्ते तेजस विमान हवाई दलाकडे सुपूर्द केले जाणार आहे. तसेच तेजसच्या तिसऱ्या उत्पादन साखळीचे आणि एचटीटी-40 या प्रशिक्षणार्थी विमानाच्या दुसऱ्या उत्पादन साखळीचे उद्घाटनही पार पडणार आहे.
1964 मध्ये एचएएलच्या ओझर येथील प्रकल्पाची स्थापना करण्यात आली. येथे मिग, सुखोई प्रकारच्या विमानांची आतापर्यंत निर्मिती होत आहे. तसेच येथे विमानांचा देखभाल, दुरुस्तीचा विभागही कार्यरत आहे. आता तेजसच्या निर्मितीमुळे एचएएल ओझर प्रकल्पाला आणखी एक महत्त्वाची ओळख मिळाली आहे.