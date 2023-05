गुप्तांगात सोन्याची पेस्ट भरून तस्करी करणाऱ्याला विमानतळावर अटक

विमान मार्गाने सोने, हिरे किंवा तत्सम मौल्यवान घटक आणि अंमली पदार्थ यांची तस्करी करण्यात येते. पकडले जाऊ नये यासाठी विविध मार्गांनी सोनं लपवण्यात येतं. त्यासाठी तस्कर शक्कल लढवतात. पण, अखेर पकडले जातात. असाच काहीसा प्रकार तेलंगणा राज्यात घडला आहे.

आपल्या गुप्तांगातून सोन्याची पेस्ट करून ती लपवून आणणाऱ्या एका प्रवाशाला अटक करण्यात आली आहे. हैदराबाद विमानतळावर दुबईहून हा प्रवासी सोनं घेऊन येणार असल्याची माहिती विमानतळ अधिकाऱ्यांना मिळाली होती. त्यानुसार, कस्टम अधिकाऱ्यांनी संशयित प्रवाशाची तपासणी केली.

#WATCH | Telangana: Based on specific information received, an Indian male passenger who arrived from Muscat was intercepted by the Customs Air Intelligence unit of Hyderabad Customs, RGIA. The passenger was found to be carrying gold paste which was concealed in the rectum.… pic.twitter.com/k51zohQqTE

— ANI (@ANI) May 26, 2023