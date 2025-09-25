युरोपमध्ये ‘गुप्त ड्रोन’मुळे दहशत, डेन्मार्कमधील आणखी एक विमानतळ बंद

संशयास्पद ड्रोन दिसल्याने डेन्मार्कचे आल्बोर्ग विमानतळ बंद करण्यात आले. नॉर्थ जटलँड पोलिसांच्या मते, ड्रोन दिव्यांसह उडत होते. आल्बोर्ग विमानतळ व्यावसायिक आणि डॅनिश लष्करी कारवायांसाठी महत्त्वाचे मानले जाते. दोन दिवसांपूर्वी कोपनहेगन विमानतळावर देखील असेच ड्रोन आढळले होते.
डेन्मार्कने या घटनेचे वर्णन त्यांच्या पायाभूत सुविधांवरील आतापर्यंतचा सर्वात गंभीर हल्ला म्हणून केले आहे. बुधवारी रात्री ९:४४ वाजता ड्रोन दिसल्याचे उत्तर जटलँड पोलिसांनी सांगितले.
हे ड्रोन दिवे चमकवत उडत होते. युरोकंट्रोलने जाहीर केले की ड्रोनच्या हालचालींमुळे आलबोर्ग येथील उड्डाणे सकाळी ४:०० वाजेपर्यंत पूर्णपणे निलंबित केली जातील. आलबोर्ग विमानतळ केवळ व्यावसायिक उड्डाणांसाठीच नाही तर डॅनिश सैन्यासाठी देखील महत्त्वाचे आहे, कारण ते लष्करी तळ म्हणून काम करते.
डॅनिश सैन्याने तपासात स्थानिक आणि राष्ट्रीय पोलिसांशी सहकार्य केल्याचे सांगितले परंतु अधिक भाष्य करण्यास नकार दिला. पोलिसांनी सांगितले की तीन उड्डाणे इतर विमानतळांकडे वळवण्यात आली आहेत आणि प्रवाशांना किंवा स्थानिक रहिवाशांना कोणताही धोका नाही.