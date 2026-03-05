Central Railway Block – मध्य रेल्वेवर ठाकुर्ली आणि कल्याण विशेष रात्रीकालीन ब्लॉक, रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम

ठाकुर्ली आणि कल्याण दरम्यान कल्याण येथे तिसऱ्या पत्रीपुल आरओबीच्या बांधकामासाठी शुक्रवार आणि रविवारी मध्यरात्री विशेष रात्रीकालीन ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. डोंबिवली आणि कल्याण दरम्यान अप आणि डाउन जलद मार्गावर पाचव्या आणि सहाव्या मार्गिकेवर ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. ब्लॉक काळात लांब पल्ल्याच्या गाड्यांचे मार्ग वळवण्यात येतील.
शुक्रवारी 6 मार्च रोजी रात्री 11 वाजल्यापासून शनिवारी पहाटे 3 वाजेपर्यंत तर 7 मार्च रोजी मध्यरात्री 1.45 वाजल्यापासून रविवारी पहाटे 4.15 वाजेपर्यंत ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. शुक्रवारी ब्लॉक दरम्यान, पुणे-अहमदाबाद दुरांतो एक्सप्रेस कर्जत-पनवेल मार्गाने वळवली जाईल. गोरखपूर-एलटीटी एक्सप्रेस आणि जयनगर-एलटीटी एक्सप्रेस कल्याण आणि डोंबिवली स्थानकांदरम्यान अप फास्ट मार्गावर वळवली जाईल.
शनिवारी ब्लॉक दरम्यान, सहाव्या मार्गावरील मार्गावर धावतील आणि 5 ते 10 मिनिटे उशिराने धावतील. शालिमार-एलटीटी एक्सप्रेस, हावडा-सीएसएमटी एक्सप्रेस, गोरखपूर-एलटीटी एक्सप्रेस आणि हॉस्पेट-सीएसएमटी एक्सप्रेस या गाड्या मार्गावर वळवण्यात येतील.
शनिवारी ब्लॉक कालावधीत डोंबिवली आणि कल्याण दरम्यान अप, धीम्या आणि जलद सेवा आणि डाउन, धीम्या आणि जलद सेवा रद्द राहतील. सीएसएमटीहून सकाळी 5.16 वाजता सुटणारी अंबरनाथ लोकल ट्रेन आणि अंबरनाथहून पहाटे 3.43 वाजता सुटणारी अंबरनाथ-सीएसएमटी लोकल ट्रेन रद्द करण्यात येईल.
सीएसएमटीहून पहाटे 00.08 वाजता सुटणारी सीएसएमटी-कर्जत लोकल ट्रेन ठाणे स्टेशनवर शॉर्ट टर्मिनेट होईल. कर्जतहून पहाटे 2.30 वाजता सुटणारी कर्जत-सीएसएमटी लोकल ट्रेन ठाणे स्टेशनवरून पहाटे 4.00 वाजता सुटेल.
ब्लॉकपूर्वी डाऊन स्लो मार्गावरील शेवटची लोकल ट्रेन सीएसएमटी-कसारा लोकल ट्रेन कल्याणहून पहाटे 1.37 वाजता सुटेल. ब्लॉकनंतर अप स्लो मार्गावरील पहिली लोकल ट्रेन अंबरनाथ-सीएसएमटी लोकल ट्रेन कल्याणहून पहाटे 4.21वाजता सुटेल. ब्लॉकपूर्वी अप स्लो मार्गावरील शेवटची लोकल ट्रेन आणि ब्लॉकनंतर डाऊन स्लो मार्गावरील पहिली लोकल ट्रेन वेळापत्रकानुसार धावेल.