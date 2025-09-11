पायदुखीवर ‘ही’ तेलं आहेत प्रभावी, मिळेल एका आठवड्यात आराम

सामना ऑनलाईन
|

आपल्या संपूर्ण शरीराचा भार आपल्या पायांवर असतो. चालणे, धावणे, ऑफिस असो वा घरी, प्रत्येकवेळी पाय महत्त्वाची भूमिका बजावतात. दिवसाच्या शेवटी अनेकदा पायात वेदना किंवा सूज येते याचे हेच कारण आहे. कधीकधी ही वेदना इतकी वाढते की तुम्हाला नीट झोप येत नाही. परंतु औषधांवर अवलंबून राहण्याऐवजी, काही घरगुती उपायांचा अवलंब करणे चांगले. जेणेकरून तुम्हाला लवकर आराम मिळेल.

‘हे’ पाणी महिलांसाठी वरदानापेक्षा कमी नाही! दररोज या पाण्याच्या सेवनाने चेहऱ्यावर येईल अनोखी चमक

पायांच्या दुखण्यावर लसूण तेल खूप प्रभावी मानले जाते. कारण ते पायांची सूज आणि वेदना दोन्ही कमी करण्यास मदत करते.

लसूण तेल कसे बनवायचे आणि कसे लावायचे?

लसूणच्या १० पाकळ्या कुस्करून मोहरी किंवा नारळाच्या तेलात घाला.

हे मिश्रण मंद आचेवर, लसूण सोनेरी होईपर्यंत शिजवा.

थंड झाल्यावर ते गाळून ठेवावे.

झोपण्यापूर्वी १० मिनिटे हलक्या हातांनी पायांची मालिश करा.

नियमित वापराने एका आठवड्यात पायांची सूज आणि वेदना कमी होण्यास सुरुवात होईल.

नाजूक त्वचेसाठी तांदळाचे पीठ आहे सर्वोत्तम, वाचा या पीठाचे फायदे

पायदुखीवर ही तेलं देखील आहेत प्रभावी

मोहरीचे तेल – हे रक्ताभिसरण सुधारते आणि स्नायूंचा कडकपणा दूर करते. ज्यांना जास्त वेळ उभे राहिल्याने पाय जड आणि थकवा जाणवतो त्यांच्यासाठी मोहरीचे तेल खूप फायदेशीर आहे.

नारळ तेल – नारळ तेलामुळे त्वचा मऊ होते. तसेच नारळ तेलामुळे पायांच्या नसा आणि स्नायूंना आराम मिळतो. तुम्हाला पायांमध्ये जळजळ किंवा जास्त थकवा जाणवत असेल तर कोमट नारळाच्या तेलाने मालिश करणे खूप फायदेशीर आहे.

पित्तावर करा ‘हे’ घरगुती खात्रीशीर उपाय, वाचा

लैव्हेंडर तेल – तुम्हाला झोपेची समस्या आणि पाय दुखत असतील तर लैव्हेंडर तेल हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. ते पाय मालिश करण्यासोबतच मनालाही आराम देते. तुम्ही ते नारळ किंवा ऑलिव्ह तेलात मिसळून मालिश करू शकता.

ऑलिव्ह तेल – ऑलिव्ह तेलात असलेले दाहक-विरोधी संयुगे पायांची सूज आणि कडकपणा दूर करतात. ज्यांना अनेकदा घोट्याच्या दुखण्याची समस्या असते त्यांच्यासाठी हे तेल खूप फायदेशीर आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

रायगडात साखर चौथ गणपती विराजमान, 928 बाप्पांची प्रतिष्ठापना

स्मशानातील अघोरी कृत्याचा पर्दाफाश करणाऱ्या आदिवासी तरुणाला मारहाण

पंजाबची दोन हजार गावे पाण्याखालीच

जगात प्रत्येक 40 सेकंदाला एक आत्महत्या

हरयाणाच्या तुरुंगात अडीचशे आसाम-मणिपुरी नागरिक

electricity-1

विजेचा लपंडाव, रोज चार तास वीज गायब; महावितरणच्या रामभरोसे कारभाराने डोंबिवलीकर हैराण

घरफोडीच्या पैशातून चोरटा गर्लफ्रेंडला घेऊन गोव्याला; नेरळ पोलिसांनी मुसक्या आवळल्या

डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारत प्रकरण; समर्थ कॉम्प्लेक्सच्या रहिवाशांचा पेट्रोलच्या बाटल्या घेत आत्मदहनाचा इशारा

ठाण्याची स्मार्ट सिटी की भ्रष्टाचार सिटी? कोपरी वॉटर फ्रंटचे तीनतेरा, ऐतिहासिक तोफांचा चौथरा उखडला