‘हे’ पाणी महिलांसाठी वरदानापेक्षा कमी नाही! दररोज या पाण्याच्या सेवनाने चेहऱ्यावर येईल अनोखी चमक

निरोगी राहण्यासाठी, दिवसाची सुरुवात चांगली झाली पाहिजे. जर तुम्ही सकाळी निरोगी दिनचर्या पाळली तर तुम्हाला दिवसभर ताजेतवाने वाटेल. त्यांचा दिवस चांगला बनवण्यासाठी, बरेच लोक त्यांच्या दिवसाची सुरुवात चहा, कॉफी किंवा लिंबूपाणीने करतात. याऐवजी तुम्ही सकाळी केशर पाण्याचा वापर देखील करू शकता.

केशर पाणी कोणीही पिऊ शकते. परंतु ते पुरुषांपेक्षा महिलांसाठी जास्त फायदेशीर आहे. केशर हा एक दुर्मिळ घटक आहे जो शरीराच्या अंतर्गत आरोग्यासोबतच त्वचेसाठी खूप फायदेशीर आहे. केशरमध्ये प्रथिने, कॅल्शियम, फायबर, मॅंगनीज पोटॅशियम, व्हिटॅमिन ए, व्हिटॅमिन सी यासह अनेक पोषक तत्वे समृद्ध असतात, ज्यामुळे आपल्याला अनेक रोगांशी लढण्यास मदत होते.

महिलांसाठी केशरपाणी पिण्याचे फायदे 

महिलांसाठी केशरपाणी पिण्याचे फायदे 

केशरमध्ये प्रथिने, कॅल्शियम, फायबर, मॅंगनीज पोटॅशियम, व्हिटॅमिन ए, व्हिटॅमिन सी यासह अनेक पोषक तत्वे समृद्ध असतात, ज्यामुळे आपल्याला अनेक रोगांशी लढण्यास मदत होते.

दररोज सकाळी केशर कोमट पाण्यात मिसळून सेवन केले तर त्वचेत अनेक बदल दिसून येतात. त्वचा उजळते आणि मुरुमांची समस्या देखील दूर होते.

बऱ्याच लोकांना कॅफिनचे व्यसन असते आणि ते सकाळी चहा किंवा कॉफी पितात. तुमची दैनंदिन दिनचर्या सुधारण्यासाठी केशर पाणी चहा आणि कॉफीपेक्षा खूप चांगले काम करते.

सुंदर, लांब आणि जाड केस हवे असतात, अशा परिस्थितीत केशर पाणी एक रामबाण उपाय ठरू शकते. हिवाळ्यात केस गळतीची समस्या खूप वाढते, जर केशर पाणी दररोज वापरले तर काही दिवसांत केस गळती देखील कमी होते.

अनेक महिलांना हार्मोनल असंतुलनाची चिंता असते, अशा परिस्थितीत केशराचे पाणी त्यांना मदत करू शकते. त्याचा वापर पीएमएसची लक्षणे देखील कमी करू शकतो.

केशरचे पाणी बनवण्यासाठी, ५-६ केशरच्या कांड्या, दालचिनी, २ वेलची, ४-५ बदाम आणि चवीनुसार मध घ्या. यानंतर, या सर्व गोष्टी पाण्यात टाका आणि मंद आचेवर सुमारे पाच मिनिटे उकळवा. आता ते एका स्वच्छ भांड्यात गाळून घ्या आणि थंड होऊ द्या. त्यानंतर त्यात मध घाला, लक्षात ठेवा की गरम पाण्यात मध मिसळू नका. शेवटी त्यात बदाम घाला आणि ते सेवन करा.

