Skin Care Tips – सुंदर दिसण्यासाठी आता फक्त 2 रुपये आहेत गरजेचे, वाचा सविस्तर

सुंदर दिसायला प्रत्येकाला आवडते, म्हणूनच सुंदर दिसण्यासाठी अनेक युक्त्या देखील अवलंबल्या जातात. परंतु म्हणावे तसे परीणाम मात्र दिसत नाहीत. आपल्यापैकी प्रत्येकाला स्वच्छ, तेजस्वी आणि चमकदार त्वचा हवी असते. सूर्यप्रकाश, प्रदूषण, ताणतणाव आणि अनियमित दिनचर्येमुळे त्वचेचा काळेपणा येणे सामान्य आहे. दिवसाची सुरुवात चहा किंवा कॉफीने करणे सामान्य आहे. परंतु कॉफी पिण्याव्यतिरिक्त इतरही अनेक फायदे आहेत.
बाजारात अनेक महागड्या क्रीम आणि रासायनिक उत्पादने उपलब्ध असली तरी, नैसर्गिक पद्धतींनी त्वचेची काळजी घेणे हे सर्वात सुरक्षित आणि प्रभावी आहे. या नैसर्गिक उपायांपैकी एक म्हणजे कॉफीचा वापर.
कॉफी त्वचेसाठी फायदेशीर का आहे?
टॅनिंग कमी करते: कॉफी पॅक नियमित वापरल्याने सूर्यामुळे होणारा टॅनिंग आणि काळसरपणा कमी होतो.
मृत त्वचा काढून टाकते: ते नैसर्गिक स्क्रबर म्हणून काम करते आणि त्वचेला मऊ करते.
रक्ताभिसरण वाढवते: कॅफिन त्वचेच्या पेशी सक्रिय करते, ज्यामुळे चमक वाढते.
काळे डाग कमी करते: कॉफीमध्ये असलेले अँटिऑक्सिडंट्स रंगद्रव्य हलके करतात.
त्वचा घट्ट करते: कॉफीचा वापर सुरकुत्या कमी करण्यास आणि त्वचा घट्ट करण्यास मदत करतो.
त्वचेवर कॉफी कशी वापरावी?
कॉफी स्क्रब
१ टेबलस्पून कॉफी पावडर घ्या, त्यात १ चमचा मध आणि थोडेसे खोबरेल तेल घाला. हे मिश्रण हलक्या हातांनी चेहरा आणि मानेवर २-३ मिनिटे मसाज करा आणि नंतर कोमट पाण्याने धुवा.
कॉफी फेस पॅक
१ टेबलस्पून कॉफी पावडरमध्ये १ टेबलस्पून दही किंवा कोरफड जेल मिसळा. ते चेहऱ्यावर लावा आणि १५ मिनिटे राहू द्या. सुकल्यानंतर, हलक्या हातांनी घासून काढा आणि पाण्याने धुवा.
कॉफी आय पॅक (काळ्या वर्तुळांसाठी)
कॉफी पावडरमध्ये थोडेसे कोरफड जेल मिसळा. ते डोळ्यांखाली लावा आणि १० मिनिटांनी धुवा.
काय लक्षात ठेवावे?
आठवड्यातून २-३ वेळापेक्षा जास्त कॉफी पॅक वापरू नका. जर तुमची त्वचा खूप संवेदनशील असेल तर प्रथम पॅच टेस्ट करा. कॉफी लावल्यानंतर नेहमी मॉइश्चरायझर वापरा.
नैसर्गिक पद्धतींचा अवलंब करून, तुम्ही कोणत्याही दुष्परिणामांशिवाय तुमची त्वचा गोरी, स्वच्छ आणि चमकदार बनवू शकता. कॉफी केवळ त्वचेचा काळेपणा कमी करत नाही तर ती निरोगी आणि तरुण देखील ठेवते.