पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेत सापडले हजारो अपात्र लाभार्थी, सरकारला 100 कोटींहून अधिक नुकसान

सामना ऑनलाईन
|

लाडकी बहीण योजनेतून 26 लाख अपात्र महिला सापडल्या होत्या. आता लाडकी बहीण योजनेनंतर आणखी एका योजनेत लाखो अपात्र लाभार्थी सापडले आहेत. यामुळे सरकारला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसला होता.

हिंदुस्थान टाईम्सने याबाबत वृत्त दिले आहे. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेतून 79 हजार शेतकरी अपात्र ठरले आहेत. या शेतकऱ्यांना सरकारकडून महिन्याला 500 रुपये दिले जात होते. अपात्र लाभार्थ्यांमुळे गेल्या दोन ते सव्वा दोन वर्षात राज्य सरकारला 110.06 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

केंद्र सरकारने पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी या केंद्रपुरस्कृत योजनेअंतर्गत तपासणीखाली असलेल्या 1.44 लाख लाभार्थ्यांची यादी राज्य सरकारला पाठवली. राज्य सरकारने हीच यादी एप्रिल 2023 मध्ये सुरू झालेल्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेसाठीही वापरली. त्यातच हे लाभार्थी अपात्र असल्याचे समोर आले आहे.

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडून 1.44 लाख नावांपैकी 79 हजार नावे वगळण्यात आली आहेत. कारण हे शेतकरी त्यांच्या पत्नींच्या नावाने देखील रोख लाभ घेत होते. ही यादी दोन्ही योजनांसाठी समान आहे, त्यामुळे प्रत्येक शेतकरी प्रतिमहिना 1,000 रुपये घेत होता. प्रत्येक योजनेतून दर चार महिन्यांनी प्रत्येकी 2 हजार रुपये लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होतात. अलीकडेच फडणवीस यांनी या योजनेच्या सातव्या हप्त्यासाठी 1 हजार 892.61 कोटी रुपये वितरित केल्याची घोषणा केली होती.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

रत्नागिरीत तिळाच्या शेतीचे क्षेत्र घट, स्थानिक पातळीवर संवर्धनाची नितांत गरज

आज खरी भाजप सत्तेत नाहिये, भारत – पाकिस्तान सामन्यावरून आदित्य ठाकरे यांचा टोला

संपूर्ण महाराष्ट्र ठाकरेंच्याच मागे जाणार! नाशिकमधील विराट मोर्चातून संजय राऊत यांची गर्जना

कसा विश्वास ठेवायचा यांच्या बोलण्यावर? मोदी-फडणवीस यांचे व्हिडीओ शेअर करत अंजली दमानिया यांचा घणाघात

वैष्णोदेवी यात्रा पुन्हा 14 सप्टेंबरपासून सुरू होणार

दिल्लीनंतर मुंबई हायकोर्टाला बॉम्बने उडवून टाकण्याची धमकी, पोलिसांची धावपळ

नाशिकमध्ये शिवसेना, मनसेच्या संयुक्त जनआक्रोश मोर्चाला सुरुवात; मोर्चात संजय राऊत, बाळा नांदगावकर सहभागी

उत्तराखंडमधील हवामानात सुधारणा झाल्याने केदारनाथ धाम भाविकांनी फुलले

दिल्ली हायकोर्टात बॉम्ब ठेवल्याची धमकी; न्यायाधीश, वकिलांना सुखरूप बाहेर काढलं, बॉम्ब शोधक पथक घटनास्थळी दाखल