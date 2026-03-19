मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर पुन्हा अपघात, मुंबई IIT च्या तीन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू

मुंबई-पुणे महामार्गावरील अपघाताचे सत्र थांबतच नाही आहे. लोणावळ्याजवळ एका कारचा भीषण अपघात झाला. गुरुवारी सकाळी 8 वाजून 35 मिनिटांनी ही घटना घडली. या अपघातात मुंबई आयआयटीच्या तीन विद्यार्थ्यांचा जागीच मृत्यू झाला. ओमकुमार बोरसे, श्रेयंश शर्मा आणि ले असे अपघातात मृत्यू झालेल्या विद्यार्थ्यांचे नाव आहे.

तिघेही विद्यार्थी आपल्या अन् मित्रांसोबत लोणावळ्याला सहलीला गेले होते. तेथून परतत असताना मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर अतिवेगामुळे कारवरील नियंत्रण सुटले आणि कार उलटली. यात तिघांचा जागीच मृत्यू झाला.

अपघाताची माहिती मिळताच महामार्ग पोलीस आणि आपत्कालीन पथक घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी तिघांचे मृतदेह ताब्यात घेत शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवले. ओमकार हा नाशिकचा, ले नागपूरचा आणि श्रेयांश हा राजस्थानचा रहिवासी असून तिघेही मुंबई आयआयटीमध्ये शिक्षण घेत होते.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

अशोक खरातच्या नाशिकमधील फार्महाऊसमध्ये पिस्तूल आणि जिवंत काडतूस सापडले, पोलिसांकडून तपास सुरू

इस्रायल इराण संघर्षाचा गुंतवणूकदारांना फटका, अवघ्या 5 मिनिटांत 8 लाख कोटींचे नुकसान

पंढरपुरात चैत्र गुढीपाडव्याचा उत्साह, विठुरायाचा गाभारा आकर्षक फुलांनी सजला

‘एलसीबी’चा कर्मचारी गुजरच्या बडतर्फीनंतर आता प्रभारी ‘रडार’वर

Photo – 68 व्या महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेला वाघोलीत दिमाखदार सुरुवात

पुण्याच्या तीन मित्रांचा राजस्थानमध्ये अपघाती मृत्यू, लडाखहून परतत असताना काळाचा घाला

इराणचे ‘आर या पार’… मोठे वांदे होणार, आखातातील तेल-गॅस प्रकल्प उडवून देण्याची धमकी

Ratnagiri News – कॉमन ऑफ घेण्यासाठी तीन विद्यार्थ्यांसोबत रॅगिंग, रत्नागिरीतील अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील प्रकार

पंचगंगा प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष; कोल्हापूरकरांचा संताप, प्रतीकात्मक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दूषित नाल्यावर बसवले