एका कारमध्ये तीन मृतदेह; पिस्तूलही जप्त, पोलीस तपास सुरू

उत्तर प्रदेशातील एका घटनेमुळे पोलीसही चक्रावले आहेत. मथुरा महामार्गावर पोलिसांना एका कार आढळली. बराचकाळ कार एकाच जागी उभी असल्याने पोलिसांनी कारची झाडाझडती घेतली. तेव्हा कारमध्ये तीन जणांचा मृतदेह आढळला. तसेच एक पिस्तूलही जप्त करण्यात आली आहे.

Three people found dead in a car on Mathura highway. A pistol also found in the car. Police investigation underway

— ANI UP (@ANINewsUP) January 1, 2020