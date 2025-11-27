फ्रीजमधून पाणी गळत असल्यास…

सामना ऑनलाईन
|

– फ्रीजमधील डीफ्रॉस्टदरम्यान तयार होणारे पाणी गोळा करणारा पॅन फुटल्यास पाणी गळते. फ्रीजच्या खालच्या मागील भागातून सर्व्हिस पॅनल काढून ड्रेन पॅन तपासा. तो फुटला असेल तर तो बदला. पाण्याच्या पाईपलाईनमध्ये भेगा पडल्यामुळे किंवा कनेक्शन सैल झाल्यामुळे गळती होते.

– जुनी किंवा खराब झालेली गॅस्केट हवा आत येण्यास कारणीभूत ठरू शकते. त्यामुळे फ्रीजमध्ये दंव जमा होते आणि पाणी गळते. दुरुस्ती करण्यापूर्वी फ्रीज नेहमी अनप्लग करा. जर तुम्हाला खात्री नसेल किंवा समस्या गंभीर वाटत असेल, तर फ्रीज दुरुस्त करणाऱयाला घरी बोलवा. त्याच्याकडून दुरुस्त करून घ्या.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

गोठ्यात सुरू होता गर्भपाताचा उद्योग, जालन्यात गुन्हे अन्वेशन विभागाची मोठी कार्यवाही, दोन आरोपींसह तीन महिलांना रंगेहात पकडले

संविधान बदलण्याचे कोणाचेही मनसुबे कधीही साकार होणार नाहीत – प्रा. मिथून येलवे

डॉ. नरेंद्र जाधव समितीला मराठवाडी दणका!तिखट प्रश्नांच्या मार्‍याने समिती घायाळ; सारवासारव करण्याची समितीवर नामुष्की

हिवाळ्यात खजूर खाण्याचे आरोग्यवर्धक फायदे, वाचा

हिवाळ्यात आहारामध्ये मका, बाजरी यापैकी कोणते धान्य खायला हवे, जाणून घ्या

Jalna News वेश्या व्यवसाय चालणाऱ्या हॉटेलवर पोलिसांचा छापा, चार जणांना अटक; तीन पीडीत महिलांची सुटका

हिवाळ्यात व्हिटॅमिन डी साठी दररोज किती अंडी खाणे गरजेचे आहे, वाचा

स्मृतीची खास मैत्रीण राधाने पलाश मुच्छलला केले अनफॉलो

हिवाळ्यात अंजीर खाण्याचे आरोग्यवर्धक फायदे काय आहेत, वाचा