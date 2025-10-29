टिटवाळ्यातील रायते नदीत दोन तरुण बुडाले

सामना ऑनलाईन
|

छठ पूजेसाठी गेलेले दोन तरुण रायते नदीत बुडाल्याची हृदयद्रावक घटना सोमवारी सायंकाळी घडली. प्रिन्स गुप्ता आणि राजन विश्वकर्मा अशी तरुणांची नावे आहेत. या घटनेमुळे गुप्ता, विश्वकर्मा कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.

प्रिन्स गुप्ता आणि राजन विश्वकर्मा हे दोन तरुण नदीकाठी आले. त्याचवेळी यातील एक तरुण पाय घसरून नदीत पडला. त्याला वाचवण्यासाठी दुसऱ्या तरुणाने नदीत उडी मारली. मात्र पाण्याचा प्रवाह जास्त असल्याने दोघेही वाहून गेले. याची माहिती स्थानिकांनी तत्काळ पोलीस आणि अग्निशमन दलाला दिली. टिटवाळा पोलिसांसह कल्याण तालुका पोलीस, अग्निशमन दल आणि ग्रामस्थांनी रात्री उशिरापर्यंत नदीत शोधमोहीम राबवली. अंधारामुळे ती थांबवण्यात आली. आज सकाळी पुन्हा सात वाजल्यापासून बचाव पथकांनी शोधमोहीम सुरू केली आहे. मात्र अद्यापही तरुणांचा ठावठिकाणा लागलेला नाही.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Kalyan News एक्स्पायर्ड बीयर प्यायल्याने तळीरामाची प्रकृती ढासळली

नालासोपाऱ्यातील ड्रग्जप्रकरणी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक निलंबित

दिवाळीनंतरही पालघरच्या बाराशे शिक्षकांना पगार नाही, चार महिन्यांपासून नऊ कोटी थकवले तरी सरकारला जाग येईना

केडीएमसीचा ऑनलाइन कारभार ठप्प, कल्याण-डोंबिवलीकर झिजवतायत पालिकेचे उंबरठे

पुणे बाजार समितीत वाहन प्रवेश टेंडरमध्ये घोटाळा! अडीच वर्षात काम न करता ठेकेदाराला दिले 70 लाख

गुंड नीलेश घायवळच्या प्रत्यार्पणासाठी पुणे पोलिसांचा, ब्रिटन उच्चायुक्तांशी पत्रव्यवहार

अ‍ॅमेझॉन 30 हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढणार

सोन्याचा भाव उतरला, चांदीच्या दरात घसरण

दिल्लीत 1 नोव्हेंबरपासून मालवाहू गाड्यांना नो एंट्री