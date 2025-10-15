निरोगी राहण्यासाठी ‘हे’ सोपे नियम पाळायलाच हवेत, वाचा

सामना ऑनलाईन
|

आपण प्रत्येकजण कधी ना कधी काही ना कारणाने आजारी पडतो. आपल्या प्रत्येकाला निरोगी राहायचे असते. परंतु अनेकदा चुकीच्या सवयींमुळे मात्र आपण आजारी पडतो. निरोगी राहण्यासाठी कठोर आहाराचे पालन करणे किंवा जास्त व्यायाम करणे आवश्यक नाही. साध्या सवयींचा अवलंब करून चांगले आरोग्य राखण्यास मदत होते. निरोगी राहण्यासाठी आणि रोगांना दूर ठेवण्यासाठी येथे काही सोपे नियम आहेत.

जेवणानंतर चिमूटभर हा पदार्थ पचनासाठी सर्वात उत्तम, वाचा

आपला आहार हा निरोगी आरोग्याचा पाया आहे. म्हणून, शुद्ध, संतुलित आणि प्रक्रिया न केलेले अन्न खाऊन तुम्ही तुमचे शरीर निरोगी ठेवू शकता. दररोज पाच वेगवेगळ्या फळे आणि भाज्या आहारात समाविष्ट करायला हव्यात. यामध्ये जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि अँटिऑक्सिडंट्स भरपूर असतात जे तुमच्या शरीराचे नुकसान आणि रोगांपासून संरक्षण करतात.

निरोगी राहण्यासाठी आहारातून अतिरिक्त रिफाइंड साखर (सोडा, मिठाई आणि प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांमध्ये आढळणारी साखर) आणि अतिरिक्त मीठ वगळण्याची आवश्यकता आहे. दोन्हीचे जास्त सेवन हे टाइप २ मधुमेह आणि उच्च कोलेस्ट्रॉल सारख्या दीर्घकालीन आजारांसाठी एक प्रमुख जोखीम घटक आहे.

बदलत्या वातावरणाला सामोरे जाताना आहारात हे पदार्थ समाविष्ट करायलाच हवेत

दिवसभर भरपूर पाणी प्या. प्रत्येक शारीरिक कार्यासाठी पाणी आवश्यक आहे. ते पचन, पोषक तत्वांचे शोषण आणि उर्जेची पातळी राखण्यास मदत करते.

शारीरिक निष्क्रियता ही सर्वात सहजपणे टाळता येणारी जोखीम घटकांपैकी एक आहे. तुम्हाला जिममध्ये जाण्याचीही गरज नाही. फक्त चालणे, धावणे, योगा आणि पोहणे यासारखे हलके व्यायाम तुमच्या दैनंदिन दिनचर्येत समाविष्ट करा.

जेवणानंतर चिमूटभर हा पदार्थ पचनासाठी सर्वात उत्तम, वाचा

आठवड्याभरात किमान १५० मिनिटे मध्यम तीव्रतेचा व्यायाम (जसे की जलद चालणे, पोहणे किंवा सायकलिंग) करण्याचा प्रयत्न करा किंवा दररोज ७५ मिनिटे व्यायाम करा. तुमच्याकडे वेळ कमी असेल, तर तुमचा व्यायाम दिवसभरात १० मिनिटांच्या लहान सत्रांमध्ये विभागून घ्या.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

काय आहेत सायलेंट हार्ट अटॅकची लक्षणे, जाणून घ्या

Photo – चेटकिणीच्या लूकमधील ‘या’ अभिनेत्रीला ओळखले का?

हृद्याचे आरोग्य उत्तम राखण्यासाठी ही फळे आहेत सर्वात बेस्ट, वाचा

वजन कमी करण्यासाठी तुमच्या आयुष्यात ‘हा’ सकारात्मक बदल करायलाच हवा

नालासोपार्‍यात प्रियकर आणि अल्पवयीन प्रेयसीने जीवन संपवले

बिबट्याच्या हल्यात तीन वर्षाच्या मुलीचा मृत्यू, वनविभागाची दिरंगाई नागरिकांच्या जीवावर

क्रूरतेचा कळस! 12 वीच्या विद्यार्थ्याकडून 18 महिन्यांच्या बाळाची हत्त्या; मृतदेह गुंडाळून पेटीत लपवून ठेवला

Kolhapur News दारूसाठी पैसे दिले नाही म्हणून आईच्या डोक्यात घातला वरवंटा

यंदा कडाक्याची थंडी! हिमालयाचा 86 टक्के भाग बर्फाने झाकलेला, 110 वर्षांतील तिसरी तीव्र थंडी