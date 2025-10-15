निरोगी राहण्यासाठी ‘हे’ सोपे नियम पाळायलाच हवेत, वाचा

आपण प्रत्येकजण कधी ना कधी काही ना कारणाने आजारी पडतो. आपल्या प्रत्येकाला निरोगी राहायचे असते. परंतु अनेकदा चुकीच्या सवयींमुळे मात्र आपण आजारी पडतो. निरोगी राहण्यासाठी कठोर आहाराचे पालन करणे किंवा जास्त व्यायाम करणे आवश्यक नाही. साध्या सवयींचा अवलंब करून चांगले आरोग्य राखण्यास मदत होते. निरोगी राहण्यासाठी आणि रोगांना दूर ठेवण्यासाठी येथे काही सोपे नियम आहेत.
आपला आहार हा निरोगी आरोग्याचा पाया आहे. म्हणून, शुद्ध, संतुलित आणि प्रक्रिया न केलेले अन्न खाऊन तुम्ही तुमचे शरीर निरोगी ठेवू शकता. दररोज पाच वेगवेगळ्या फळे आणि भाज्या आहारात समाविष्ट करायला हव्यात. यामध्ये जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि अँटिऑक्सिडंट्स भरपूर असतात जे तुमच्या शरीराचे नुकसान आणि रोगांपासून संरक्षण करतात.
निरोगी राहण्यासाठी आहारातून अतिरिक्त रिफाइंड साखर (सोडा, मिठाई आणि प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांमध्ये आढळणारी साखर) आणि अतिरिक्त मीठ वगळण्याची आवश्यकता आहे. दोन्हीचे जास्त सेवन हे टाइप २ मधुमेह आणि उच्च कोलेस्ट्रॉल सारख्या दीर्घकालीन आजारांसाठी एक प्रमुख जोखीम घटक आहे.
बदलत्या वातावरणाला सामोरे जाताना आहारात हे पदार्थ समाविष्ट करायलाच हवेत
दिवसभर भरपूर पाणी प्या. प्रत्येक शारीरिक कार्यासाठी पाणी आवश्यक आहे. ते पचन, पोषक तत्वांचे शोषण आणि उर्जेची पातळी राखण्यास मदत करते.
शारीरिक निष्क्रियता ही सर्वात सहजपणे टाळता येणारी जोखीम घटकांपैकी एक आहे. तुम्हाला जिममध्ये जाण्याचीही गरज नाही. फक्त चालणे, धावणे, योगा आणि पोहणे यासारखे हलके व्यायाम तुमच्या दैनंदिन दिनचर्येत समाविष्ट करा.
आठवड्याभरात किमान १५० मिनिटे मध्यम तीव्रतेचा व्यायाम (जसे की जलद चालणे, पोहणे किंवा सायकलिंग) करण्याचा प्रयत्न करा किंवा दररोज ७५ मिनिटे व्यायाम करा. तुमच्याकडे वेळ कमी असेल, तर तुमचा व्यायाम दिवसभरात १० मिनिटांच्या लहान सत्रांमध्ये विभागून घ्या.