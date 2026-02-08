आनंद, उत्साह आणि जल्लोष क्षणात मावळला! झुलता पाळणा कोसळून पोलीस अधिकाऱ्याचा मृ्त्यू; अनेक गंभीर जखमी

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

हरयाणाऱ्या फरीदाबादमध्ये सूरजकुंड यात्रेमध्ये एक विचित्र अपघात झाला असून एका पोलीस अधिकाऱ्याचा यामध्ये दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या अपघातात अनेक जण गंभीर जखमी झाले आहेत. भर गर्दीमध्ये घडलेल्या या अपघातामुळे यात्रेमधलं आनंदी वातावरण एका क्षणात दु:खमय झालं.

अधिक माहिती अशी की, मृत पोलीस अधिकारी जगदीश प्रसाद यांच्यासह 26 जण एका पाळण्यामध्ये बसले होते. पाळण्यात बसेपर्यंत आणि पाळणा सुरू झाल्यानंतर सर्वत्र आनंदाचे वातावरण होते. पाच ते सहा वेळा पाळणा वर आणि खाली अशा पद्धतीने फिरला आणि अचानक त्याची एक बाजू तुटली आणि धाडकन पाळणा खाली आपटला. पाळणा तुटताच सर्वत्र खळबळ उडाली आणि आरडाओरडा सुरू झाला. पाळण्यामधील नागरिकांना बाहेर काढण्याची धावपळ सुरू झाली. पोलीस अधिकारी जगदीश प्रसाद या अपघातात गंभीर जखमी झाले होते. त्यांना तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. 13 जण या अपघातात जखमी झाले आहे. सर्वांना तात्काळ जवळील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

सिंधू करार स्थगित केल्यानंतर हिंदुस्थानचा मोठा निर्णय; चिनाब नदीवरील सावळकोट जलविद्युत प्रकल्पाला मंजुरी

Ratnagiri News – जगप्रसिद्ध ‘देवगड हापूस आंबा’ नव्या संकटात; मोहोर कोळश्यासारखा काळा बनला, बागायतदार धास्तावले

जालन्यात तीन लाखांचा गुटखा जप्त; बदनापूर पोलिसांची कारवाई

पावसाळ्यापूर्वी दिंडोशीतील कल्व्हर्टचे काम पूर्ण करा! शिवसेनेची मागणी, पालिका अधिकाऱ्यांसोबत केली पाहणी

कॉल सेंटरमधील 50 टक्के नोकऱ्या ‘एआय’ खाणार, आयबीएमच्या सीईओ यांनी व्यक्त केली भीती

Russia Knife Attack- रशियातील युनिव्हर्सिटीत हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांवर प्राणघातक हल्ला, विद्यार्थ्यांसह पोलिसही गंभीर जखमी

शत्रूंचे लांब पल्ल्याचे टार्गेट हिंदुस्थानच्या आवाक्यात! ‘अग्नी-3’ क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी

खोटे बोलून ‘पीएफ’ काढल्यास खैर नाही; व्याजासहित पैसे वसूल करणार, दंडही ठोठावणार

जगातील टॉप हॉस्पिटलच्या यादीत ‘एम्स’ सहाव्या स्थानी