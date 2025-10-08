जयपूर-अजमेर महामार्गावर एलपीजी सिलिंडर वाहून नेणाऱ्या ट्रकला टँकरची धडक; भीषण अपघातात 3 जण जखमी

जयपूर-अजमेर महामार्गावर एलपीजी सिलिंडर वाहून नेणाऱ्या ट्रकला टँकरने धडक दिल्याने मोठा स्फोट झाला. अपघातानंतर गॅस सिलिंडरने पेट घेतल्याने मोठे स्फोट झाले आणि त्याचा फटका जवळच्या वाहनांनाही बसला. स्फोटांचे आवाज अनेक किलोमीटर अंतरावर ऐकायला येत होते तसेच आगीच्या ज्वाळाही दिसत होत्या. घटनेची माहिती मिळताच वरिष्ठ पोलिस आणि जिल्हा प्रशासनाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले.
जयपूर-अजमेर महामार्गावर मंगळवारी रात्री एलपीजी सिलिंडर वाहून नेणाऱ्या ट्रकला टँकरशी टक्कर झाल्यानंतर आग लागली, असे पोलिसांनी सांगितले. अपघातानंतर गॅस सिलिंडर फुटू लागल्याने घटनेनंतर अनेक स्फोट झाले. काही स्फोट झालेले सिलिंडर घटनास्थळापासून काही मीटर अंतरावर दिसले. ज्वाला आणि स्फोटांचे आवाज अनेक किलोमीटर अंतरावरूनही दिसत होते. जयपूरचे आयजी राहुल प्रकाश यांनी सांगितले की, या घटनेत टँकर चालकासह दोन ते तीन जण जखमी झाले आहेत.
सीएमएचओ जयपूर-1 रवी शेखावत यांनी सांगितले की, प्राथमिक माहितीनुसार अपघातग्रस्त वाहनाच्या चालकाला प्राथमिक उपचारांसाठी जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांच्या निर्देशानुसार घटनास्थळी पोहोचलेले उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा यांनी सांगितले की, परिस्थिती नियंत्रणात आहे आणि अद्याप कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. पोलिस अधिकारी आणि अग्निशमन दलाचे जवान दुडू परिसराजवळ घटनास्थळी पोहोचले आणि महामार्गावरील वाहतूक थांबवण्यात आली. ट्रकचे चालक आणि क्लीनर बेपत्ता आहेत. पोलिस आणि प्रशासन त्यांना शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे.