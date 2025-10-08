जयपूर-अजमेर महामार्गावर एलपीजी सिलिंडर वाहून नेणाऱ्या ट्रकला टँकरची धडक; भीषण अपघातात 3 जण जखमी

सामना ऑनलाईन
|

जयपूर-अजमेर महामार्गावर एलपीजी सिलिंडर वाहून नेणाऱ्या ट्रकला टँकरने धडक दिल्याने मोठा स्फोट झाला. अपघातानंतर गॅस सिलिंडरने पेट घेतल्याने मोठे स्फोट झाले आणि त्याचा फटका जवळच्या वाहनांनाही बसला. स्फोटांचे आवाज अनेक किलोमीटर अंतरावर ऐकायला येत होते तसेच आगीच्या ज्वाळाही दिसत होत्या. घटनेची माहिती मिळताच वरिष्ठ पोलिस आणि जिल्हा प्रशासनाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले.

जयपूर-अजमेर महामार्गावर मंगळवारी रात्री एलपीजी सिलिंडर वाहून नेणाऱ्या ट्रकला टँकरशी टक्कर झाल्यानंतर आग लागली, असे पोलिसांनी सांगितले. अपघातानंतर गॅस सिलिंडर फुटू लागल्याने घटनेनंतर अनेक स्फोट झाले. काही स्फोट झालेले सिलिंडर घटनास्थळापासून काही मीटर अंतरावर दिसले. ज्वाला आणि स्फोटांचे आवाज अनेक किलोमीटर अंतरावरूनही दिसत होते. जयपूरचे आयजी राहुल प्रकाश यांनी सांगितले की, या घटनेत टँकर चालकासह दोन ते तीन जण जखमी झाले आहेत.

सीएमएचओ जयपूर-1 रवी शेखावत यांनी सांगितले की, प्राथमिक माहितीनुसार अपघातग्रस्त वाहनाच्या चालकाला प्राथमिक उपचारांसाठी जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांच्या निर्देशानुसार घटनास्थळी पोहोचलेले उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा यांनी सांगितले की, परिस्थिती नियंत्रणात आहे आणि अद्याप कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. पोलिस अधिकारी आणि अग्निशमन दलाचे जवान दुडू परिसराजवळ घटनास्थळी पोहोचले आणि महामार्गावरील वाहतूक थांबवण्यात आली. ट्रकचे चालक आणि क्लीनर बेपत्ता आहेत. पोलिस आणि प्रशासन त्यांना शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

दिल्ली-कोलकाता महामार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी; 4 दिवसांपासून वाहने अडकली

Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 08 ऑक्टोबर 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

वरळी ते कफ परेड भुयारी मेट्रो सेवेचे आज लोकार्पण; पंतप्रधान मोदी नवी मुंबईतून ‘ऑनलाईन’ झेंडा दाखवणार

कुंभमेळा आयुक्तपदी शेखर सिंह; आठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

शेतकऱ्यांना 31 हजार 628 कोटींची मदत; हेक्टरी सरसकट 50 हजार नाहीच… कर्जमाफीच्या घोषणेलाही बगल

supreme court

आजपासून शिवसेना आणि धनुष्यबाणावर सुनावणी

आरक्षणाच्या अध्यादेशाला स्थगितीस नकार, मराठा समाजाला दिलासा

मुंबईत आता क्लस्टर एसआरए; झोपड्या, जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारती, पागडी बिल्डिंग आणि वस्त्यांचा पुनर्विकास

मेट्रो आणि नवी मुंबई विमानतळाचे उद्घाटन, आज मोदी मुंबईत