ट्रम्प यांचा आणखी एक टॅरिफ बॉम्ब; अमेरिकेबाहेर बनवल्या जाणाऱ्या चित्रपटांवर लादला 100 टक्के कर

सामना ऑनलाईन
|

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी आणखी एक टॅरिफ बॉम्ब टाकला आहे. ट्रम्प यांनी जाहीर केले की, अमेरिकेबाहेर तयार होणाऱ्या प्रत्येक चित्रपटावर आता 100 टक्के कर आकारला जाईल. हा निर्णय चित्रपट उद्योगासाठी धक्कादायक आहे. याचा फक्त फक्त हॉलिवूडच नाही तर, बॉलिवूडलाही बसणार आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ वर एक पोस्ट करत हा निर्णय जाहीर केला आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिले की, “इतर देशांनी अमेरिकेचा चित्रपट उद्योग आपल्याकडून हिसकावून घेतला आहे, जसे लहान मुलाकडून मिठाई हिसकावून घेतली जाते.” जर या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली तर जगभरातील चित्रपट निर्मात्यांसह हिंदुस्थानी चित्रपटसृष्टी आणि प्रेक्षकांवर याचा मोठा परिणाम होईल.

दरम्यान, या आठवड्याच्या सुरुवातीला राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अनेक उत्पादनांवर मोठ्या प्रमाणात कर लादण्याची घोषणा केली. त्यांनी औषध उत्पादनांवर १०० टक्के सर्वोच्च लादला आणि हे कर अमेरिकेत त्यांचे उत्पादन प्रकल्प उभारणाऱ्या कंपन्यांना लागू होणार नाहीत, असे सांगितले होते.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

कॅनडाने लॉरेन्स बिश्नोई गँगला दहशतवादी संघटना घोषित केले, खून आणि खंडणीचा आरोप

बाजार समिताने शेतकऱ्यांचा आवाज दाबला; शेतमाल, मोबाईल चोऱ्या, मारामारीसह अनेक प्रश्नांवर संचालक मंडळाकडे उत्तरे नाही

नेपाळनंतर पेरूमध्ये Gen-Z निदर्शने, भ्रष्टाचारविरोधात रस्त्यावर उतरली तरुणाई

supreme court

जामीन प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयांना सुप्रीम कोर्टाचा दणका; न्यायाधीशांसाठी ७ दिवसांचं विशेष प्रशिक्षण केलं अनिवार्य

राहुल गांधींना जीवे मारण्याची धमकी, भाजप नेत्यावर गुन्हा दाखल

सरकारकडून घोषणांचा फक्त पूर, प्रत्यक्षात मदत पोहोचलीच नाही; आदित्य ठाकरे यांचा घणाघात

आम्ही तुमच्या इच्छेनुसार तेल खरेदी का करावे? हिंदुस्थानला कोणीही आदेश देऊ शकत नाही; माजी लष्करप्रमुखांनी अमेरिकेला फटकारले

श्री तुळजाभवानी देवीची भवानी तलवार अलंकार महापूजा; दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी

solapur-collector-slams-party-spokesperson-over-flood-aid-drama

३ हजारांऐवजी २००च कीट का आणले? राजकारण नको मदत करा! चमकोगिरी करणाऱ्या मिंधेंच्या प्रवक्त्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी फटकारले