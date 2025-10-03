पोटात जंत झाले तर… हे करून पहा

छोट्या मुलांना पोटात जंत झाल्याने प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. घरात कोणाला जंत झाले तर काही घरगुती उपाय आहेत. सर्वात आधी उकडलेल्या किंवा कच्च्या लसणाच्या पाकळ्या दुधात मिसळून प्या. लसूण जंतांना मारण्यास मदत करते. डाळिंबाच्या सालीचा काढा प्यायल्याने जंतांचा नाश होतो.

तुळशीच्या पानांचा रस काढून प्यायल्यास पोटातील जंतांचा नाश होतो. दालचिनीचा वापर करून चहा बनवून प्या. दालचिनीमुळे आतड्यातील जंत कमी होतात. पपईचे सेवन जंतांच्या उपचारासाठी फायदेशीर ठरू शकते. गाजर खाल्ल्याने जंतनाशक गुणधर्म मिळतात. त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

