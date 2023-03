तुनिषा शर्मा आत्महत्या प्रकरण – शिझान खान 70 दिवसानंतर तुरुंगातून बाहेर, कुटुंबियांना अश्रू अनावर

अभिनेत्री तुनिषा शर्मा आत्महत्या प्रकरणातील मुख्य संशयित आरोपी शिझान खान याची तुरूंगातून सुटका झाली आहे. जवळपास 70 दिवस तो तुरुंगात होता. ठाणे मध्यवर्ती कारागृहातून रविवारी सकाळी तो बाहेर आला. यावेळी त्यांच्या कुटुंबियांना अश्रू अनावर झाले.

शिझान खान याला शनिवारी जामीन मंजूर करण्यात आला होता. एक लाख रूपयांच्या जामिनावर त्याची सुटका करण्यात आली. मात्र कोर्टाने त्याचा पासपोर्ट जप्त केला आहे.

Maharashtra | Television actor Sheezan Khan accused in television actress Tunisha Sharma’s suicide case released on bail from Thane Central Jail today pic.twitter.com/KWRSwIYNtD

— ANI (@ANI) March 5, 2023