जम्मू कश्मीरमध्ये चकमकीत दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा

जम्मू कश्मीरमध्ये होळीनिमित्त दहशतवाद्यांनी वातावरण बिघडवण्यास सुरूवात केली आहे. कश्मीरच्या शोपिया जिल्ह्यात दहशतवादी आणि सुरक्षादलात चकमक उडाली आहे. या चकमकीत दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात जवानांना यश आले आहे.

Jammu & Kashmir: An encounter is underway between security forces and terrorists in Khajpura Reban area of Shopian District. More details awaited.

— ANI (@ANI) March 9, 2020