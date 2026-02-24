टायसन! लष्करामधील शूर योद्धा; गोळी लागूनही थांबला नाही, दहशतवाद्यांना शोधून काढले

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

जम्मूकश्मीरच्या किश्तवाड जिह्यातील छत्रू भागात रविवारी हिंदुस्थानी जवानांनी तीन दहशतवाद्यांना ठार केले. या मोहिमेत  मुख्य हिरो ठरला एक चार पायांचा शूर योद्धा आर्मी डॉग टायसन!

घनदाट जंगल, बर्फाच्छादित डोंगर आणि खडकाळ रस्त्यांत लपलेले दहशतवादी शोधण्यासाठी सेना, जम्मू-कश्मीर पोलीस आणि सीआरपीएफच्या जवानांनी संयुक्त कारवाई केली. नैदगाम-वाणीपुरा परिसरात जैश-ए-मोहम्मदचे दहशतवादी एका तात्पुरत्या झोपडीत दडले आहेत, अशी माहिती मिळाली. या वेळी टायसन श्वान पुढे सरसावला. पॅरा स्पेशल फोर्सेसचा हा प्रशिक्षित जर्मन शेफर्ड कुत्रा शांतपणे पुढे गेला. शत्रूच्या लपण्याच्या जागेजवळ पोहोचताच त्याने हालचालींद्वारे सैनिकांना संकेत दिले. दहशतवादी घाबरले आणि त्यांनी गोळीबार सुरू केला. पहिलीच गोळी टायसनच्या पायाला लागली. रक्त येऊ लागले, दुखापत झाली, पण टायसन थांबला नाही. तो खचला नाही. पुढे सरकत राहिला आणि दहशतवाद्यांचे नेमके ठिकाण पक्के केले. त्यानंतर जवानांनी एकदम वेगाने कारवाई केली. रॉकेट आणि गोळीबाराने झोपडी उद्ध्वस्त केली. मोठय़ा स्फोटानंतर तीन दहशतवाद्यांचे मृतदेह सापडले. त्यात जैश-ए-मोहम्मदचा कमांडर सैफुल्लाहा होता. त्याच्यावर 10 लाख रुपयांचे इनाम होते.

 टायसनला ताबडतोब उधमपूरच्या आर्मी हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले. त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. या कामगिरीबद्दल टायसनचे कौतुक होत आहे.

 

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Ranchi Air Ambulance Crash – 8 लाख रुपये भरून एअर अ‍ॅम्बुलन्स बुक केली, मात्र नियतीने घात केला

“मोदींचे गुरू महाराज म्हणतात, EVM वर विश्वास ठेवता येणार नाही; बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेतल्या तरच…”, संजय राऊत यांनी डिवचले

काँग्रेस प्रवक्ते हनुमंत पवार यांना हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांची मारहाण

मेरठमध्ये भीषण आग; एकाच कुटुंबातील पाच चिमुकल्यांसह सहा जणांचा होरपळून मृत्यू

देश विदेश – सोने आणि चांदीच्या दरात पुन्हा वाढ

‘बुंग’ चित्रपटाला लंडनमध्ये पुरस्कार

हिंदुस्थानातून दोन लाख कोटींचे आयफोन निर्यात

आयडीएफसी फर्स्ट बँकेचा शेअर घसरला

नवी मुंबई परिवहन सदस्य निवडीत भाजपचा शिंदे गटाला कात्रजचा घाट; एकाही सदस्याची निवड नाही, विरोधकांचा महापौरांना घेराव