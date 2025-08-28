शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राज ठाकरे यांच्या निवासस्थानी गणपती बाप्पाचे दर्शन घेतले

सामना ऑनलाईन
|

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्या निवासस्थानी सहकुटुंब भेट देऊन गणपती बाप्पाचे दर्शन घेतले. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी लालबागच्या राजाचेही दर्शन घेतले.

२७ जुलै रोजी मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी ‘मातोश्री’ निवासस्थानी येऊन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या होत्या. त्यावेळी त्यांनी गणपती बाप्पाच्या दर्शनासाठी येण्याचे निमंत्रणही दिले होते. उद्धव ठाकरे, सौ. रश्मी ठाकरे, शिवसेना नेते, आमदार आदित्य ठाकरे आज सकाळी राज ठाकरे यांच्या दादर येथील निवासस्थानी पोहोचले. गणपती बाप्पाचे दर्शन घेतल्यानंतर उभय कुटुंबांमध्ये मनमोकळा संवाद रंगला. राज ठाकरे यांच्या निवासस्थानाहून उद्धव ठाकरे हे लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी गेले. त्यावेळी मंडळाच्या वतीने त्यांचे स्वागत करण्यात आले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

व्यापार हत्यार बनलं असून हा हिंदुस्थानसाठी वेकअप कॉल! RBI चे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांचा सरकारला इशारा

हे मोदींचं युद्ध आहे! रशिया-युक्रेन संघर्षाचा हिंदुस्थानशी संबंध जोडत व्हाईट हाऊसच्या सल्लागारांचं मोठं विधान

गुरुदासपूरमध्ये नवोदय शाळेत 400 विद्यार्थी अडकले; पंजाबमध्ये संततधार पाऊस, रावी नदीला पूर

Gangotri Glacier हवामान बदलामुळे 10 टक्के वितळले, संशोधनात धक्कादायक खुलासा

मतदारांना यादीतून वगळणे दहशतवादापेक्षाही धोकादायक – स्टॅलिन

Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 28 ऑगस्ट 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

वैष्णोदेवी यात्रा मार्गावरील भूस्खलनाचे 32 बळी; प्रशासनाचे सतर्कतेचे आवाहन

आझाद मैदानावर या, एक दिवस उपोषण करा! मनोज जरांगे यांना पोलिसांचा फतवा; परवानगी देताना अटी-शर्तींचा पाऊस

गुजरातमधील दहा अज्ञात पक्षांना ४३०० कोटींची देणगी! निवडणूक आयोगाला खर्च दाखवला फक्त ३९ लाख, निवडणूक आयोग या पक्षांनाही शपथपत्र मागणार का?