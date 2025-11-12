सुनावणीची बतावणी सुरु आहे; शिवसेना पक्ष, चिन्हाबाबतची सुनावणी पुढे ढकलल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांची प्रतिक्रिया

सामना ऑनलाईन
|

शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील अंतिम सुनावणी पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आली आहे. ही सुनावणी आता 21 जानेवारी 2026 ला होणार आहे. न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठापुढे हे प्रकरण सुरू होते. आता ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आल्यानंतर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

सुनावणीची बतावणी सुरु आहे. प्रकरण विसरण्यापूर्वी कदाचित निकाल लागेल ह्यावर आमचा आजही विश्वास आहे, असे उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे. या प्रकरणाचा निकाल लागेल, यावर आमचा विश्वास आहे, असे सांगत त्यांनी न्याय व्यवस्थेवर विश्वास व्यक्त केला. शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह्याबाबतच्या सुनावणीला तारीख पे तारीख देण्यात येत आहे, यावरून त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे. वारंवार मिळणाऱ्या तारखांमुळे निकालास विलंब होत असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. जनता हे प्रकरण विसरण्यापूर्वीच त्याचा निकाल लागेल यावर माझा ठाम विश्वास आहे, असे म्हणत उद्धव ठाकरे यांनी न्यायव्यवस्थेवर विश्वास व्यक्त केला.

यावर बोलताना शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार अनिल देसाई यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असून तुम्ही यावर लवकरात लवकर सुनावणी घ्यायला हवी व त्यासाठी आम्हाला दोन तास लागतील असे आम्ही न्यायालयाला सांगितले. परंतू न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी 21 जानेवारीची तारीख दिलीय ती आम्हाला अजिबात अपेक्षित नव्हती, असे ते म्हणाले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

दिल्लीतील स्फोट हा दहशतवादी हल्ला, केंद्र सरकारने दिली माहिती

दिल्ली बॉम्बस्फोटातील हल्लेखोराची लाल रंगाची इकोस्पोर्ट सापडली, पोलिसांच्या शोध मोहिमेला यश

राजधानीतील लाल किल्ला परिसरच सुरक्षित नसेल तर देशाच्या सुरक्षिततेचे काय? आदित्य ठाकरे यांचा संतप्त सवाल

Nanded News – कुंडलवाडीत 21 लाख 50 हजारांची रोकड जप्त; आचारसंहिता काळातील मोठी कारवाई

सावधान! मुंबईसह 5 विमानतळं बॉम्बने उडवण्याची धमकी; सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट

मुंबई फिरायला आला अन् घात झाला, निर्माणाधीन इमारतीवरून सळई डोक्यात पडल्याने तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू

Digital Gold खरेदी करताय? सेबीने दिला सतर्कतेचा इशारा

Mumbai News – साफसफाई करताना सेप्टीक टँकमध्ये पडून कामगाराचा मृत्यू, दुसरा गंभीर जखमी

रेल्वे मार्गावर पेट्रोलची पाईपलाईन फुटली, उरण ते खारकोपर दरम्यान रेल्वे वाहतूक स्थगित