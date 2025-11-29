संसदेत वंदे मातरमला मनाई…शिवसेनेचे खासदार बोलणारच, हिंमत असेल तर निलंबित करून दाखवा! उद्धव ठाकरे यांचे आव्हान

सभागृहात थँक यू, जय हिंद, वंदे मातरम् म्हणण्यास मनाई करणारी अधिसूचना राज्यसभेने जारी केली आहे. मात्र शिवसेनेचे खासदार संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत वंदे मातरम् म्हणणारच, भाजपमध्ये हिंमत असेल तर निलंबित करून दाखवा, असे खुले आव्हान उद्धव ठाकरे यांनी दिले.
उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत ही अधिसूचना वाचून दाखवली. एक काळ असा होता की भाजपवालेच बोलायचे, इस देश मे रहना होगा तो वंदे मातरम् कहना होगा, आता तेच मनाई करत आहेत म्हणजे हा भाजपचा दुटप्पीपणा, ढोंगीपणा आहे. भाजपवाले हिंदूही नाहीत आणि देशप्रेमीही नाहीत, अशी संतप्त प्रतिक्रिया उद्धव ठाकरे यांनी दिली.
या मुद्दय़ावरून उद्धव ठाकरे यांनी भाजपला अनेक सवाल केले आहेत. वंदे मातरम् म्हणण्यास ज्यांनी मनाई केली तो पाकिस्तानात जाणार का? भाजपचे यात राष्ट्रप्रेम आहे का? सभागृहात वंदे मातरम् म्हणायचे नाही, ही मॅक्लेची अवलाद भाजपमध्ये कुठून आली? असे सवाल त्यांनी उपस्थित केले.
भावनिक मुद्दय़ांवर संभ्रम निर्माण करायचा, मते मिळवायची आणि मते मिळवल्यानंतर सर्व मारून टाकायचे, भाजपचे हिंदुत्वाचे आणि राष्ट्रप्रेमाचे नाटक आता उघडे पडले आहे. याची उत्तरे निवडणुका बाजूला ठेवून भाजपच्या शीर्ष वरिष्ठांनी द्यावीत, इथल्या चेल्याचपाटय़ांनी नको. कारण या चेलाचपाटय़ांना शिवसेना खिजगणतीत धरत नाही, भाजपच्या समजदार नेत्याकडून त्यावर उत्तर अपेक्षित आहे. आंडूपांडू कुणी बोलेल त्याला शिवसेना उत्तर देत नाही, अशा शब्दांत उद्धव ठाकरे यांनी भाजपच्या वाचाळवीरांनाही टोला हाणला.