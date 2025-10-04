Photo – उद्धव ठाकरे यांचे पुण्यातील शहर शाखाप्रमुख व पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन

सामना ऑनलाईन
|

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पुणे शहर शाखाप्रमुख व पदाधिकारी संवाद आज अण्णाभाऊ साठे सभागृह येथे संपन्न झाले. भविष्यातील निवडणुकांच्या दृष्टीने शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत, उपनेते पुणे जिल्हा संपर्कप्रमुख आमदार सचिन अहिर, उपनेते रघुनाथ कुचिक, शिवसेना सचिव आमदार मिलिंद नार्वेकर, शिवसेना प्रवक्ते व जनसंपर्कप्रमुख हर्षल प्रधान, पुणे सहसंपर्कप्रमुख आदित्य शिरोडकर, शहरप्रमुख संजय मोरे आणि शहरप्रमुख गजानन थुरकुटे तसेच पुण्यातील सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते.

 

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Photo – उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते संगीतकार श्रीकांत ठाकरे म्युझिक स्टुडिओचं उद्घाटन

Photo – काळे वस्त्र, गळ्यात रुद्रांक्षांच्या माळा, केसांच्या जटा… प्रसिद्ध अभिनेत्याला या लूकमध्ये पाहून बसेल धक्का

video

Video – लडाखमध्ये वांगचुक यांची चूक असेल तर, मणिपूरमध्ये कोण चुकलं? मणिपूर का पेटलं? – उद्धव ठाकरे

10 ऑक्टोबरचा ओबीसी महामोर्चा होणारच! ओबीसी संघटना ठाम

video

Video – 2012 ला रामदास कदम कुठल्या बाकड्यावर झोपले होते, हा बाकडा मी शोधतोय!

video

Video – पद व पैशासाठी एखादी व्यक्ती किती खालच्या पातळीवर जाऊ शकते हे रामदास कदम यांनी दाखवलं!

Kokan News – परदेशांतील रत्नांग्रीकरांची यंदा हॅप्पी दिवाळी! घरात बनवलेला खमंग फराळ पोस्टाने परदेशात पाठवता येणार

पालकमंत्री विमानात, नागरिक खड्ड्यात! रत्नागिरीकरांसाठी शिवसेना उतरली रस्त्यावर

Rashmika Wedding- सिंगल टू मिंगल! दसऱ्याच्या मुहूर्तावर रश्मिकाचं सीमोल्लंघन, साखरपुड्याचं तोरण बांधलं, लग्नाची तारीखही ठरली