सोन्याच्या नाण्यावर डोनाल्ड ट्रम्प यांची प्रतीमा असणार; अमेरिकेत नव्या वादाला सुरुवात

अमेरिकेच्या स्वातंत्र्याच्या २५० व्या वर्धापन दिनानिमित्त जारी करण्यात येणाऱ्या विशेष सोन्याच्या नाण्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. प्रस्तावित नाण्यावर डोनाल्ड ट्रम्प यांचा फोटो छापण्याच्या निर्णयामुळे कायदेशीर आणि राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे. ट्रम्प समर्थक याला राष्ट्रीय अभिमानाचे प्रतीक म्हणत आहेत, तर विरोधक याला लोकशाही मूल्यांचे उल्लंघन म्हणत आहेत.
अमेरिकेच्या स्वातंत्र्याच्या २५० व्या वर्धापन दिनानिमित्त, विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे चित्र असलेले एक विशेष सुवर्ण नाणे (स्मारक सुवर्ण नाणे) जारी केले जात आहे. या प्रस्तावित २४-कॅरेट सोन्याच्या नाण्यावर ट्रम्प ‘रिसोल्यूट डेस्क’वर (Resolute Desk) मुठ आवळून टेकलेले दाखवले आहेत.
अमेरिकेने ४ जुलै, १७७६ रोजी स्वातंत्र्य घोषित केले. अमेरिकेने ‘अमेरिकन स्वातंत्र्य घोषणापत्र’ स्वीकारले, ज्यामुळे १३ अमेरिकन वसाहतींना ग्रेट ब्रिटनपासून स्वातंत्र्य मिळाले. याच कारणामुळे, अमेरिकेत दरवर्षी ४ जुलै हा स्वातंत्र्य दिन म्हणून साजरा केला जातो, ज्यात आतिषबाजीसह परेड करतात आणि उत्सव साजरे केले जातात.
यापूर्वी, अमेरिकेच्या स्वातंत्र्याच्या १५० व्या वर्धापन दिनानिमित्त १९२६ मध्ये जारी केलेल्या एका स्मारक नाण्यावर जॉर्ज वॉशिंग्टन यांच्यासोबत कोल्विन कूलिज यांचे चित्र होते. तथापि, अमेरिकन कायद्यानुसार सामान्यतः जिवंत राष्ट्राध्यक्षांचे चित्र चलनी नोटांवर छापण्यास परवानगी नाही.
यूएस कमिशन ऑफ फाइन आर्ट्सने १९ मार्च रोजी नाण्याच्या डिझाइनला मंजुरी दिली. तथापि, नाण्याच्या आकाराला आणि ट्रम्प यांच्या प्रतिमेसह ते जारी करण्याला औपचारिक मंजुरी मिळणे बाकी आहे. यूएस ट्रेझरीचे अधिकारी ब्रँडन बीच म्हणाले की, देशाची लोकशाही भावना आणि २५० वर्षांचा वारसा दर्शवण्यासाठी हे नाणे तयार केले जात आहे आणि यासाठी ट्रम्प यांच्यापेक्षा चांगले प्रतीक असू शकत नाही.
या प्रस्तावामुळे वादही निर्माण झाला आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नेत्यांनी याला लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात म्हटले आहे. डेमोक्रॅटिक सिनेटर जेफ मर्कले म्हणाले, “नाण्यांवरील चेहरे हुकूमशहा आणि राजांचे आहेत, लोकशाही नेत्यांचे नाहीत. अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने म्हटले आहे की, हे नाणे स्मारक (संग्रहणीय) चलन म्हणून जारी केले जाणार नाही आणि त्यामुळे ते विद्यमान कायद्याच्या कक्षेबाहेर येते.
अमेरिकेच्या २५० व्या वर्धापन दिनानिमित्त अनेक विशेष नाणी आणि पदके जारी करण्याची योजना आहे. यूएस मिंटने जाहीर केले आहे की, २०२६ सालासाठी एक विशेष डिझाइनचे नाणे जारी केले जाईल, ज्यावर “१७७६-२०२६” असे कोरलेले असेल आणि अमेरिकन स्वातंत्र्याचे प्रतीक असलेल्या “लिबर्टी बेल”चे चित्र असेल. टीकाकारांच्या मते, अमेरिकेच्या इतिहासात आणि प्रतीकांमध्ये आपली प्रतिमा कायमस्वरूपी कोरण्याच्या ट्रम्प यांच्या प्रयत्नाचा हा एक भाग आहे. त्यामुळे अमेरिकेत नव्या वादाला सुरुवात झाली आहे.