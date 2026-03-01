Israel Iran War – आखाती देशातील हवाई क्षेत्र बंद; विमान कंपन्यांच्या उत्पन्नाला फटका

अमेरिका-इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यानंतर सुरू झालेल्या युद्धाचा विमान कंपन्यांवर विपरीत परिणाम होत आहे. बॉम्ब आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमुळे संघर्ष वाढत असताना जगभरातील विमान कंपन्यांना उड्डाणे रद्द करावी लागत आहेत. हिंदुस्थानातूनही अनेक उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत. पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र बंद झाल्यामुळे पूर्वी मोठे नुकसान झालेल्या हिंदुस्थानी विमान कंपन्यांना आखाती हवाई क्षेत्र बंद झाल्यामुळे अडचणी येत आहेत, ज्यामुळे एअर इंडियापासून इंडिगोपर्यंतच्या कंपन्यांच्या उत्पन्नावर लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो.
इराण युद्धाचा विमान कंपन्यांवर परिणाम: अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या संयुक्त हल्ल्यानंतर सुरू झालेल्या युद्धामुळे विमान कंपन्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. पाकिस्तानच्या हवाई क्षेत्र बंद झाल्यामुळे आधीच तोटा सहन करणाऱ्या कंपन्यांना आता आखाती देशांचे हवाई क्षेत्र बंद झाल्यामुळे मोठे नुकसान होण्याची भीती आहे. इराण युद्धामुळे आखाती हवाई क्षेत्र बंद झाल्यामुळे एअर इंडिया आणि इंडिगोसह इतर हिंदुस्थानी विमान कंपन्यांच्या उत्पन्नावर लक्षणीय परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांपासून १ मार्चपर्यंत ८०० हून अधिक देशांतर्गत उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत. आखाती हवाई क्षेत्र बंद केल्याने एक मोठा धोका निर्माण झाला आहे, विशेषतः एअर इंडिया आणि इंडिगोसाठी, कारण आंतरराष्ट्रीय कामकाज या दोन्ही विमान कंपन्यांसाठी उत्पन्नाचा एक प्रमुख स्रोत आहे. परिणामी, आर्थिक वर्ष २६ च्या शेवटच्या तिमाहीत देशांतर्गत विमान कंपन्यांच्या उत्पन्नावर स्पष्टपणे परिणाम दिसून येईल. दोन्ही विमान कंपन्यांनी यापूर्वी तिसऱ्या तिमाहीतही तोटा नोंदवला होता.
एअर इंडिया, इंडिगो, अकासा आणि स्पाइसजेट यांनी मध्य पूर्वेला जाणारी आणि आखाती हवाई हद्दीतून जाणारी लांब पल्ल्याच्या उड्डाणे रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. विमान वाहतूक नियामक डीजीसीएच्या मते, २८ फेब्रुवारी रोजी ४१० उड्डाणे रद्द करण्यात आली आणि १ मार्च रोजी अंदाजे ४४० उड्डाणे रद्द करण्यात आली. इंडिगो ७ मार्चपर्यंत मध्य पूर्वेला जाणारी आणि येणारी उड्डाणे मोफत रद्द करण्याची आणि पुन्हा वेळापत्रक देण्याची ऑफर देत आहे.
पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, एअर इंडिया आणि इंडिगो या दोघांनीही प्रवाशांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन रद्द केलेल्या उड्डाणांची यादी जारी केली आहे. याचा अर्थ असा की गेल्या ११ महिन्यांपासून पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र बंद झाल्यानंतर, देशांतर्गत उड्डाणांसाठी दुसरा पश्चिम हवाई कॉरिडॉर देखील बंद करण्यात आला आहे. यामुळे भारतीय विमान कंपन्यांसाठी दुहेरी संकट निर्माण झाले आहे. अहवालांनुसार, आखाती बाजारपेठा हिंदुस्थानच्या विमान वाहतूक क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान देतात, जे एकूण आंतरराष्ट्रीय प्रवासी वाहतुकीपैकी सुमारे ५०% आहे.
पाकिस्तानने आपले हवाई क्षेत्र सतत बंद केल्याने भारतीय विमान कंपन्यांच्या लांब आणि मध्यम अंतराच्या उड्डाणांवर परिणाम होत आहे. यामुळे उड्डाणांचा वाढता वेळ, इंधनाचा वापर, वारंवार इंधन भरण्याचे थांबे आणि अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची गरज यामुळे ऑपरेशनल आव्हाने आधीच वाढली आहेत आणि आखाती देशांनी ही समस्या आणखी वाढवली आहे. पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र बंद केल्याने दरवर्षी सुमारे ४,००० कोटी रुपयांचा आर्थिक परिणाम होईल असा अंदाज लावला आहे. एअर इंडियाने म्हटले आहे की त्यांच्या लांब पल्ल्याच्या उड्डाणे लांब मार्गांकडे वळत आहेत, ज्यामुळे खर्च वाढत आहे. त्यामुळे इंडिगोने मध्य आशियातील त्यांच्या उड्डाणे स्थगित केली आहेत.