युद्धाचे भयावह परिणाम होतील; अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त होईल, विकासाची गती मंदावेल; IMF चा गंभीर इशारा

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) अमेरिका-इस्रायल-इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक अर्थव्यवस्थेबाबत एक गंभीर इशारा दिला आहे. आयएमएफने म्हटले आहे की, आशिया आणि युरोपमधील प्रमुख ऊर्जा-आयातदार देशांना वाढत्या इंधन आणि इतर कच्च्या मालाच्या किमतींचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. या युद्धाचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर अनेक प्रकारे परिणाम होऊ शकतो. मात्र, वाढती महागाई आणि मंदावलेली आर्थिक वाढ हे परिणाम सर्वत्र दिसणार आहेत.
आखाती देशात सुरू असलेले युद्ध केवळ तेथील लोकांच्या जीवनावर आणि उपजीविकेवरच परिणाम करत नाही, तर आधीच मागील आर्थिक आव्हानांमधून सावरण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अनेक जागतिक अर्थव्यवस्थांसाठीही चिंतेचे कारण बनले आहे. या संकटाचा परिणाम संपूर्ण जगावर होत आहे, परंतु त्याचा प्रभाव सर्व देशांमध्ये समान नाही. ऊर्जा-आयातदार देशांवर अधिक परिणाम झाला आहे, गरीब देशांवर जास्त दबाव आहे आणि कमी आर्थिक साठा असलेले देश अधिक असुरक्षित आहेत.
जगातील सुमारे २५-३० टक्के तेल आणि २० टक्के एलएनजीचा पुरवठा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होतो, जी आशिया आणि युरोपच्या गरजा पूर्ण करते. आशिया आणि युरोपमधील ऊर्जा-आयात करणाऱ्या देशांना याचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. आयएमएफने अहवाल दिला आहे की, तेल आयातीवर अवलंबून असलेले आफ्रिका आणि आशियातील अनेक देश, वाढत्या किमती असूनही, आता पुरेसा पुरवठा मिळवण्यात अडचणींचा सामना करत आहेत.
आयएमएफने इशारा दिला आहे की, मध्य पूर्व, आफ्रिका, आशिया-पॅसिफिक आणि लॅटिन अमेरिकेच्या अनेक भागांमध्ये अन्न आणि खतांच्या वाढत्या किमती अतिरिक्त दबाव निर्माण करत आहेत. विशेषतः गरीब देशांना अन्नसंकटाचा धोका आहे आणि त्यांना बाह्य मदतीची आवश्यकता भासू शकते.
जर हे युद्ध अल्पकाळ चालले, तर तेल आणि वायूच्या किमती अचानक वाढू शकतात. तथापि, जर ते दीर्घकाळ चालले, तर ऊर्जेच्या किमती सातत्याने उच्च राहतील, ज्यामुळे आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांची परिस्थिती आणखी बिकट होईल. आशियातील प्रमुख उत्पादन करणाऱ्या देशांमध्ये, वाढत्या इंधन आणि विजेच्या किमतींमुळे उत्पादन खर्च वाढत आहे आणि क्रयशक्तीवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे काही देशांची चलने कमकुवत होत आहेत.
या संघर्षाचा परिणाम केवळ ऊर्जा क्षेत्रावरच नाही, तर इतर अत्यावश्यक पुरवठा साखळ्यांवरही होत आहे. जहाजांचे मार्ग बदलल्यामुळे वाहतूक आणि विमा खर्च वाढत आहे आणि मालाच्या आगमनास विलंब होत आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) असेही म्हटले आहे की, आखाती प्रदेश जगाला मोठ्या प्रमाणात हेलियमचा पुरवठा करतो, जो सेमीकंडक्टर आणि वैद्यकीय उपकरणांमध्ये वापरला जातो. निकेलवर प्रक्रिया करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या गंधकाची इंडोनेशियाला कमतरता भासू शकते. व्यापार आणि परदेशातून येणाऱ्या पैशांसाठी आखाती देशांवर अवलंबून असलेल्या पूर्व आफ्रिकन देशांनाही मागणीतील घट, वाहतुकीतील समस्या आणि परदेशातून येणाऱ्या पैशांमध्ये घट यांचा सामना करावा लागू शकतो. या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी देशांनी योग्य धोरणे अवलंबली पाहिजेत, असे आयएमएफने म्हटले आहे. मर्यादित संसाधने असलेल्या देशांनी विशेषतः सतर्क राहण्याची गरज आहे.