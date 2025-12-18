कोल्हापूर केंद्रातून ‘वसुभूमी’ची बाजी, ‘हायब्रीड’ द्वितीय, तर ‘मी कुमार’ तृतीय, 64 वी महाराष्ट्र राज्य हौशी मराठी नाटय़ स्पर्धा

नुकत्याच पार पडलेल्या 64 व्या महाराष्ट्र राज्य हौशी मराठी नाटय़ स्पर्धेत कोल्हापूर केंद्रातून फिनिक्स क्रिएशन (कोल्हापूर)च्या ‘वसुभूमी’ या नाटकाने बाजी मारत प्रथम क्रमांक पटकावला. साई नाटय़धारा मंडळ (चंदगड)च्या ‘हायब्रीड’ या नाटकास द्वितीय आणि निष्पाप कला निकेतन सेवा संस्था (इचलकरंजी)च्या ‘मी कुमार’ या नाटकाला तृतीय क्रमांकाचे पारितोषिक मिळाल्याची घोषणा सांस्कृतिक कार्य संचालक बिभीषण चवरे यांनी आज केली आहे. या तीनही नाटकांची अंतिम फेरीसाठीही निवड करण्यात आली आहे.
सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातर्फे आयोजित या स्पर्धेच्या प्राथमिक फेरीचे कोल्हापूर केंद्रावरील अन्य निकाल ः दिग्दर्शन ः प्रथम – संजय मोहिते (नाटक- वसुभूमी), द्वितीय – परसू गावडे (नाटक- हायब्रीड), तृतीय – अभिजित फाटक (नाटक – मी कुमार),
प्रकाश योजना ः प्रथम – यश शिंदे (नाटक – अ युजलेस जिनिअस), द्वितीय – शाम चव्हाण (नाटक – द फिलिंग पॅराडॉक्स), तृतीय – राजेश शिंदे (नाटक – हायब्रीड).
नेपथ्य ः प्रथम – ओंकार चौगुले (नाटक- मी कुमार), द्वितीय – शिवाजी पाटील (नाटक – अग्निकाष्ठ), तृतीय – दीपक अणेगिरीकर (नाटक – तू वेडा कुंभार). रंगभूषा ः प्रथम- सोनम धनुकटे (नाटक- अग्निकाष्ठ), द्वितीय – ओंकार पाटील (नाटक – संयुक्त जत्राट), तृतीय – सदानंद सूर्यवंशी (नाटक- एक औरत हिपेशिया भी थी). संगीत दिग्दर्शन ः प्रथम -ऋषिकेश देशमाने (नाटक – वसुभूमी), द्वितीय राणी लोहार (नाटक – हायब्रीड), तृतीय – वीरेश लोखंडे (नाटक – काखत कळसा न गावाला वळसा).
वेशभूषा ः प्रथम – डॉ. राजश्री खटावकर (नाटक – वसुभूमी), द्वितीय – संजना परब (नाटक – वायव्यनगर), तृतीय – अनुथा नागवेकर-देसाई (नाटक – एक औरत हिपोशिया भी थी).
उत्कृष्ट अभिनय ः रौप्यपदक प्रफुल्ल गवस (नाटक – सूर्य पाहिलेला माणूस) व स्नेहल बंडगर (नाटक – मी कुमार). अभिनयासाठी गुणवत्ता प्रमाणपत्रे पार्थ घोरपडे (नाटक – अ युजलेस जिनिअस), सुशांत करोशे (नाटक – संयुक्त जत्राट), अमित कांबळे (नाटक – आज महाराष्ट्र दिन आहे), सौरभ कदम (नाटक – सावळे रक्तव्याज), सुभाष टाकळीकर (नाटक – तू वेडा कुंभार), राधिका शिंदे (नाटक – हायब्रीड), श्रुती कांबळे (नाटक – काळोख देतं हुंकार), अनुराधा धामणे (नाटक – काखत कळसा न गावाला वळसा), अर्णवी उपराठे (नाटक – अग्निकाष्ठ), अश्विनी कांबळे (नाटक – भांडा सौख्यभरे).
दि. 10 नोव्हेंबर ते 12 डिसेंबर 2025 या कालावधीत राजर्षी शाहू स्मारक भवन येथे रसिकांच्या उदंड प्रतिसादात झालेल्या या स्पर्धेत एकूण 25 नाटय़प्रयोग सादर करण्यात आले. स्पर्धेसाठी परीक्षक म्हणून मुकुंद हिंगणे, गजानन कराळे आणि श्रीमती प्रतिभा पाटील यांनी काम पाहिले.